نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالرقم القومي |ظهرت الآن "بالألوان بدلا من الدرجات"

ظهرت الآن نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالرقم القومي ، في المدارس التي انتهت رسمياً من أعمال التصحيح ورصد الدرجات .

نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالرقم القومي

نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالرقم القومي .. تم إعلانها رسميا على الصفحات الرسمية للمدارس على فيس بوك ، في شكل قوائم كاملة تعلن نتيجة كل طالب بالاسم ورقم الجلوس والرقم القومي ودرجاته في المواد الأساسية ودرجاته في المواد غير المضافة للمجموع ومجموعه الكلي

نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالرقم القومي بالألوان

وأعلنت معظم المدارس نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالرقم القومي بالألوان ، تنفيذا لتعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التي شددت على اعلان نتيجة صفوف المرحلة الابتدائية يتم بالالوان وليس الدرجات.

نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالرقم القومي بالألوان .. دلالات الألوان الأربعة

وكشفت وزارة التربية والتعليم ان دلالات الألوان الأربعة التي تظهر بها نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالرقم القومي بالألوان مؤكدة ما يلي :

اللون الأزرق : يفوق التوقعات دائما ( من 85% الى 100% )

اللون الأخضر : يلبي التوقعات (من 65% لأقل من 85% )

اللون الأصفر : يلبي التوقعات أحيانا (من 50% لأقل من 65% )

اللون الأحمر : أقل من المتوقع ( أقل من 1% الى اقل من 50% )

رابط نتائج صفوف النقل محافظة القاهرة على بوابة التعليم الأساسي

يمكن لمن يهمه الأمر الوصول إلى رابط نتائج صفوف النقل محافظة القاهرة على بوابة التعليم الأساسي من خلال الضغط على https://eduserv.cairo.gov.eg/Results/DifferentStages

رابط نتائج صفوف النقل محافظة القاهرة على بوابة التعليم الأساسي .. خطوات الاستعلام

ادخل على رابط نتائج صفوف النقل محافظة القاهرة على بوابة التعليم الأساسي

اكتب الرقم القومى

حدد المرحلة الدراسية

حدد الصف الدراسى

حدد العام الدراسى

حدد الفصل الدراسى

اضغط على عرض النتيجة

نتيجة صفوف النقل بالرقم القومي 2026 على بوابة التعليم الأساسي محافظة الجيزة .. خطوات الإستعلام