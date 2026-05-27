مأساة في شوارع القاهرة.. القصة الكاملة لإنقاذ الاطفال من التسول

في شوارع القاهرة المزدحمة، كانت وجوه الأطفال الصغيرة تتحرك بين السيارات والمارة، يحملون سلعًا بسيطة ويطرقون زجاج السيارات بإلحاح، بينما تخفي أعينهم حكايات قاسية أكبر من أعمارهم.

خلف تلك المشاهد اليومية التي اعتادها البعض، كانت هناك شبكة تستغل طفولتهم وتجبرهم على التسول واستجداء المواطنين من أجل تحقيق مكاسب غير مشروعة.

تحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة كشفت تفاصيل مأساوية عن استغلال عدد من الأطفال الأحداث في أعمال التسول وبيع السلع بطريقة إلحاحية داخل نطاق محافظة القاهرة.

وبعد تقنين الإجراءات، نجحت القوات في ضبط 9 رجال وسيدة، تبين أن 9 منهم لديهم معلومات جنائية سابقة، أثناء استغلالهم لـ8 أطفال من المعرضين للخطر.

وخلال المداهمة، عُثر على الأطفال في أوضاع إنسانية صعبة، حيث كانوا يُدفعون يوميًا إلى الشوارع لجمع الأموال عبر التسول أو بيع بعض السلع بأسلوب يثير استعطاف المارة.

وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بتورطهم في ذلك النشاط الإجرامي واستغلال الأطفال لتحقيق أرباح مادية.

ولم تتوقف جهود أجهزة الأمن عند ضبط المتهمين فقط، بل امتدت لحماية الأطفال وإنقاذهم من دائرة الاستغلال، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتسليم بعض الأطفال إلى ذويهم بعد أخذ التعهدات اللازمة بحسن رعايتهم، فيما جرى التنسيق مع الجهات المختصة لإيداع الأطفال الذين تعذر الوصول إلى أسرهم داخل دور رعاية توفر لهم الحماية والرعاية الإنسانية اللازمة.

الواقعة أعادت تسليط الضوء على خطورة استغلال الأطفال في أعمال التسول، وضرورة تكاتف المجتمع لحماية الصغار من الوقوع فريسة لشبكات تستغل ضعفهم وبراءتهم لتحقيق مكاسب غير إنسانية.