بصورة بطولاته الأفريقية.. رد فعل غير متوقع من عصام الحضري على تصريحات زيزو الأخيرة

ردَّ عصام الحضري حارس مرمي منتخب مصر السابق على تصريحات أحمد سيد زيزو نجم الأهلي، بعد الجدل الذي أثير خلال ظهور الأخير في برنامج الإعلامي سيف زاهر.

وكان سيف زاهر قد عرض مقطع فيديو يتحدّث فيه الحضري مُنتقدًا أداء زيزو، قبل أن يُعلق لاعب الأهلي على الواقعة قائلًا: “عصام الحضري من غير كابتن”.

وردّ الحضري بشكل غير مباشر من خلال حسابه على فيسبوك، حيث نشر صورة له وهو يحمل 4 كؤوس أمم أفريقيا، وكتب عليها: «أنا اسمي كابتن عصام الحضري يا جعان»، في إشارة إلى تاريخه الكبير مع المنتخب المصري وإنجازاته القارية.

وكان “الحضري” قد انتقد في وقت سابق مستوى زيزو مع الأهلي ومنتخب مصر، مؤكدًا أن اللاعب الدولي يجب أن يكون أكثر تأثيرًا من حيث الأهداف وصناعة الفارق و"زيزو" غير مؤهل للتواجد مع الفراعنة.

وأثارت الواقعة تفاعلًا واسعًا بين جماهير الكرة المصرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسط انقسام بين مؤيد لرد الحضري وآخرين اعتبروا أن الأزمة لا تستحق التصعيد الإعلامي.