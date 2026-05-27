«فيفا» يعلن أماكن معسكرات منتخبات كأس العالم 2026

أغلق الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» رسميًا ملف معسكرات المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم 2026، بعدما اعتمد بشكل نهائي مقرات إقامة وتدريب المنتخبات الـ48 المشاركة في النسخة الأكبر بتاريخ المونديال، والتي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين.

وشهدت الساعات الماضية إعلان «فيفا» القائمة الكاملة لمراكز التدريب الخاصة بالمنتخبات، في خطوة مهمة ضمن التحضيرات التنظيمية الضخمة للبطولة التي تقام لأول مرة بمشاركة 48 منتخبًا، وسط ترتيبات لوجستية غير مسبوقة بسبب اتساع رقعة المدن المستضيفة بين الدول الثلاث.

منتخب مصر يستقر في «سبوكين»

واستقر منتخب مصر الأول لكرة القدم على الإقامة في مدينة «سبوكين» بولاية واشنطن الأمريكية خلال منافسات دور المجموعات، حيث اختيرت جامعة «جونزاجا» مقرًا لمعسكر الفراعنة التدريبي في المونديال.

ويأتي اختيار المدينة الأمريكية الهادئة ضمن خطة الجهاز الفني لتوفير أكبر قدر من التركيز والاستقرار للاعبين، خاصة أن سبوكين تبعد قرابة 300 ميل عن مدينة سياتل التي تستضيف مباريات المنتخب المصري في دور المجموعات، وهو ما يمنح البعثة أجواء أكثر هدوءًا بعيدًا عن ضغوط المدن الكبرى.

كما يترقب الشارع الرياضي الأمريكي والعربي ظهور محمد صلاح قائد منتخب مصر، في أول مشاركة مونديالية للفراعنة منذ سنوات، وسط اهتمام جماهيري وإعلامي كبير بمقر إقامة المنتخب.

إيران خارج الولايات المتحدة رغم خوض المباريات هناك

وشهدت قائمة المعسكرات قرارًا لافتًا يتعلق بمنتخب إيران، بعدما تقرر إقامة معسكره التدريبي في مدينة تيخوانا المكسيكية، رغم خوض مبارياته الثلاث في دور المجموعات داخل الولايات المتحدة.

ويعكس القرار حجم التحديات اللوجستية والسياسية التي صاحبت ترتيبات البطولة، خاصة في ظل أزمة التأشيرات والإجراءات الخاصة بالبعثة الإيرانية، ما دفع «فيفا» لاعتماد مقر المعسكر خارج الأراضي الأمريكية.

كانساس سيتي تتصدر المشهد

وبرزت مدينة كانساس سيتي الأمريكية كأكثر المدن استضافة لمعسكرات المنتخبات، بعدما اختارتها منتخبات الأرجنتين وإنجلترا وهولندا والجزائر كمقر رئيسي خلال البطولة.

فيما فضلت منتخبات أخرى التواجد في مدن هادئة أو جامعات أمريكية لتوفير بيئة مناسبة للتحضير، مثل فرنسا التي اختارت جامعة بنتلي في بوسطن، وألمانيا التي تستقر في جامعة ويك فورست بكارولاينا الشمالية.

البرازيل في نيويورك.. والمغرب بجوار السنغال

وقرر المنتخب البرازيلي إقامة معسكره في منطقة نيويورك – نيوجيرسي، بينما اختار منتخب المغرب التواجد في المنطقة نفسها داخل مدرسة بينجري، إلى جانب منتخب السنغال الذي سيقيم في جامعة روتجرز.

كما تستضيف المكسيك عددًا من المعسكرات المهمة، أبرزها كوريا الجنوبية وأوروجواي وتونس وجنوب أفريقيا، في ظل اعتماد عدد من المنتخبات على الأجواء اللاتينية للتأقلم مع أجواء البطولة.

وأكد «فيفا» أن اعتماد مواقع المعسكرات يمثل جزءًا من خطة متكاملة تهدف لتقديم نسخة استثنائية من كأس العالم، سواء على المستوى الفني أو التنظيمي، في ظل العدد القياسي للمنتخبات واتساع نطاق الاستضافة عبر ثلاث دول.

ومن المنتظر أن تبدأ المنتخبات تباعًا في الوصول إلى مقرات معسكراتها خلال الأيام المقبلة، تمهيدًا لانطلاق المنافسات الرسمية، وسط ترقب عالمي لبطولة يتوقع أن تكون الأضخم والأكثر متابعة في تاريخ كرة القدم.