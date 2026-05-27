قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إبراهيم حسن يكشف تفاصيل برنامج الإعداد الكامل لمنتخب مصر قبل انطلاق كأس العالم 2026
صواريخ ومسيّرات ودبابات مُحترقة.. حزب الله يدك مواقع جيش الاحتلال بـ 32 هجومًا
أخطاء تدمّر طعم اللحمة بعد الذ بح في عيد الأضحى .. تجنّبها
ملوش طعم من غيرك .. نجل عبد الرحمن أبو زهرة ينعى والده في عيد الأضحى
تهديد عسكري مُرعب .. زعيم كوريا الشمالية: لا أحد سينجو من ضرباتنا المقبلة
البداية بأنجولا.. مواعيد مباريات منتخب مصر في تصفيات أمم أفريقيا 2027
تهنئة عيد الأضحى 2026.. أجمل رسائل وكلمات المعايدة للأهل والأصدقاء
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم الأربعاء
1.14 تريليون دولار للحرب.. النواب الأمريكي يُطلق أضخم مشروع دفاعي في التاريخ
ليلة العيد في سوريا.. إطلاق نار وقنابل في مشاجرة جماعية بمقابر محافظة حماة
تفويج قطار المشاعر لـ 290 ألف حاج من عرفات إلى مزدلفة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

«فيفا» يعلن أماكن معسكرات منتخبات كأس العالم 2026

كأس العالم
كأس العالم
محمد سمير

أغلق الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» رسميًا ملف معسكرات المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم 2026، بعدما اعتمد بشكل نهائي مقرات إقامة وتدريب المنتخبات الـ48 المشاركة في النسخة الأكبر بتاريخ المونديال، والتي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين.

وشهدت الساعات الماضية إعلان «فيفا» القائمة الكاملة لمراكز التدريب الخاصة بالمنتخبات، في خطوة مهمة ضمن التحضيرات التنظيمية الضخمة للبطولة التي تقام لأول مرة بمشاركة 48 منتخبًا، وسط ترتيبات لوجستية غير مسبوقة بسبب اتساع رقعة المدن المستضيفة بين الدول الثلاث.

منتخب مصر يستقر في «سبوكين»

واستقر منتخب مصر الأول لكرة القدم على الإقامة في مدينة «سبوكين» بولاية واشنطن الأمريكية خلال منافسات دور المجموعات، حيث اختيرت جامعة «جونزاجا» مقرًا لمعسكر الفراعنة التدريبي في المونديال.

ويأتي اختيار المدينة الأمريكية الهادئة ضمن خطة الجهاز الفني لتوفير أكبر قدر من التركيز والاستقرار للاعبين، خاصة أن سبوكين تبعد قرابة 300 ميل عن مدينة سياتل التي تستضيف مباريات المنتخب المصري في دور المجموعات، وهو ما يمنح البعثة أجواء أكثر هدوءًا بعيدًا عن ضغوط المدن الكبرى.

كما يترقب الشارع الرياضي الأمريكي والعربي ظهور محمد صلاح قائد منتخب مصر، في أول مشاركة مونديالية للفراعنة منذ سنوات، وسط اهتمام جماهيري وإعلامي كبير بمقر إقامة المنتخب.

إيران خارج الولايات المتحدة رغم خوض المباريات هناك

وشهدت قائمة المعسكرات قرارًا لافتًا يتعلق بمنتخب إيران، بعدما تقرر إقامة معسكره التدريبي في مدينة تيخوانا المكسيكية، رغم خوض مبارياته الثلاث في دور المجموعات داخل الولايات المتحدة.

ويعكس القرار حجم التحديات اللوجستية والسياسية التي صاحبت ترتيبات البطولة، خاصة في ظل أزمة التأشيرات والإجراءات الخاصة بالبعثة الإيرانية، ما دفع «فيفا» لاعتماد مقر المعسكر خارج الأراضي الأمريكية.

كانساس سيتي تتصدر المشهد

وبرزت مدينة كانساس سيتي الأمريكية كأكثر المدن استضافة لمعسكرات المنتخبات، بعدما اختارتها منتخبات الأرجنتين وإنجلترا وهولندا والجزائر كمقر رئيسي خلال البطولة.

فيما فضلت منتخبات أخرى التواجد في مدن هادئة أو جامعات أمريكية لتوفير بيئة مناسبة للتحضير، مثل فرنسا التي اختارت جامعة بنتلي في بوسطن، وألمانيا التي تستقر في جامعة ويك فورست بكارولاينا الشمالية.

البرازيل في نيويورك.. والمغرب بجوار السنغال

وقرر المنتخب البرازيلي إقامة معسكره في منطقة نيويورك – نيوجيرسي، بينما اختار منتخب المغرب التواجد في المنطقة نفسها داخل مدرسة بينجري، إلى جانب منتخب السنغال الذي سيقيم في جامعة روتجرز.

كما تستضيف المكسيك عددًا من المعسكرات المهمة، أبرزها كوريا الجنوبية وأوروجواي وتونس وجنوب أفريقيا، في ظل اعتماد عدد من المنتخبات على الأجواء اللاتينية للتأقلم مع أجواء البطولة.

وأكد «فيفا» أن اعتماد مواقع المعسكرات يمثل جزءًا من خطة متكاملة تهدف لتقديم نسخة استثنائية من كأس العالم، سواء على المستوى الفني أو التنظيمي، في ظل العدد القياسي للمنتخبات واتساع نطاق الاستضافة عبر ثلاث دول.

ومن المنتظر أن تبدأ المنتخبات تباعًا في الوصول إلى مقرات معسكراتها خلال الأيام المقبلة، تمهيدًا لانطلاق المنافسات الرسمية، وسط ترقب عالمي لبطولة يتوقع أن تكون الأضخم والأكثر متابعة في تاريخ كرة القدم.

معسكرات منتخبات كأس العالم منتخبات كأس العالم 2026 كأس العالم 2026 كأس العالم فيفا الاتحاد الدولي لكرة القدم المونديال منتخب مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أفضل سورة تقرأ في يوم عرفة

أفضل سورة للرزق السريع يوم عرفة.. اقرأها الآن وانتظر الفرج العاجل

أدعية يوم عرفة

3 أدعية لا تفرط فيها يوم عرفة.. تمسك بها ورددها حتى المغرب

موعد صلاه عيد الاضحى 2026

ميعاد صلاة عيد الاضحى الساعة كام؟ اعرف موعدها وكيفية صلاة العيد وصيغة التكبيرات

يوم عرفة

3 ذنوب لا يكفرها صيام يوم عرفة .. هؤلاء لا يغفر الله لهم معاصي سنتين

منتخب مصر

الإصابة تهدد نجم المنتخب المصري من التواجد في كأس العالم

مصطفي محمد

مصطفي محمد يشارك جمهوره صورا من الجيم

دعاء يوم عرفة مستجاب

دعاء عصر يوم عرفة مستجاب.. ردد 210 أدعية جامعة ترزقك من حيث لا تحتسب

دعاء اخر ساعة من يوم عرفة

دعاء آخر ساعة من يوم عرفة.. لحظات ثمينة اغتنمها قبل المغرب

ترشيحاتنا

وليد سليمان وإبراهيم فايق

وليد سليمان يُشارك صورًا من الحج رفقة إبراهيم فايق

منتخب مصر

سبوكان في ولاية واشنطن تحتضن الفراعنة.. مقر معسكر مصر في مونديال 2026

محمد صلاح

فرج عامر يكشف تطور راتب محمد صلاح منذ 2010 حتى 2025

بالصور

أخطاء تدمّر طعم اللحمة بعد الذ بح في عيد الأضحى .. تجنّبها

أخطاء تدمر طعم اللحمة بعد الذ بح
أخطاء تدمر طعم اللحمة بعد الذ بح
أخطاء تدمر طعم اللحمة بعد الذ بح

في عيد الأضحى | احذر الجمع بين اللحوم والفتة والحلويات .. نصائح لتناول اللحوم بشكل صحي

طقوس عيد الأضحى
طقوس عيد الأضحى
طقوس عيد الأضحى

نصائح لمرضى القلب والسكر في عيد الأضحى؟

نصائح لمرضى الضغط والسكر في عيد الأضحى
نصائح لمرضى الضغط والسكر في عيد الأضحى
نصائح لمرضى الضغط والسكر في عيد الأضحى

أفضل طرق لتخزين اللحوم بطريقة صحيحة.. للحفاظ على الطعم والجودة

أفضل طرق حفظ اللحوم
أفضل طرق حفظ اللحوم
أفضل طرق حفظ اللحوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: القلوب بين الاستقرار والعبور

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: زيارة بوتين للصين.. إعادة رسم للتحالفات الدولية

نهال علام

نهال علام تكتب: ماريو وأبو العباس

المزيد