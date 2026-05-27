منتخب مصر يتسلّم الزي الرسمي قبل السفر إلى أمريكا للمشاركة في كأس العالم 2026

تسلّم لاعبو منتخب مصر الأول لكرة القدم والجهاز الفني بقيادة حسام حسن، الزي الرسمي الخاص ببعثة الفراعنة قبل التوجّه إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في منافسات كأس العالم 2026.

ويستعد منتخب مصر للسفر يوم 30 مايو الجاري على متن طائرة خاصة، ضمن التحضيرات النهائية لخوض منافسات المونديال، الذي يقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ومن المقرر أن يخضع لاعبو المنتخب الوطني والجهاز الفني لجلسة تصوير رسمية بالبدلة الجديدة خلال الساعات المقبلة، تمهيدًا لاستخدام الصور الرسمية الخاصة بالبعثة طوال فترة البطولة.

ويواصل منتخب مصر معسكره الحالي بمركز المنتخبات الوطنية، وسط اكتمال صفوف الفريق بانضمام المحترفين وفي مقدمتهم محمد صلاح وعمر مرموش، استعدادًا لخوض المباراتين الوديتين أمام روسيا والبرازيل قبل انطلاق كأس العالم.

ويأمل الجهاز الفني للفراعنة في الوصول لأفضل جاهزية فنية وبدنية قبل ضربة البداية، خاصة مع عودة منتخب مصر إلى كأس العالم وسط طموحات كبيرة بتحقيق مشاركة قوية في النسخة الاستثنائية التي تشهد لأول مرة مشاركة 48 منتخبًا.