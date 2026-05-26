ضبط قائدي "توك توك" بالسير برعونة عكس الإتجاه بالإسماعيلية

كشفت أجهزة الامن ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائدى مركبتين "توك توك" بالسير برعونة وعكس الإتجاه مما تسبب فى إعتراض طريق سير سيارة ملاكى وإنحرافها والتسبب فى إحداث تلفيات بها بالإسماعيلية.
بالفحص أمكن تحديد وضبط مركبتين "التوك توك" الظاهرتين بمقطع الفيديو " إحداهما بدون لوحات معدنية والأخرى منتهية التراخيص"، وقائديهما ("لا يحملان رخص قيادة" - مقيمان بدائرة قسم شرطة القنطرة غرب) وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المُشار إليه بتاريخ 13 الجارى.
تم التحفظ على المركبتين.. وإتخاذ الإجراءات القانونية.