الداخلية تكشف ملابسات الاعتداء على طالبة داخل سيارة أجرة ببورسعيد

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضررت خلاله القائمة على النشر من أحد الأشخاص وسيدة لقيامها بالتعدى عليها بالسب والضرب حال إستقلالهم سيارة أجرة "ميكروباص" ورفض قائد السيارة التوقف لدى طلبها منه ذلك ببورسعيد .

بالفحص تبين أنه بتاريخ 23/ الجارى تبلغ لقسم شرطة بورفؤاد من (طالبة – مقيمة بدائرة قسم شرطة الضواحى)، بتضررها من أحد الأشخاص وسيدة لقيامهما بالتعدى عليها بالسب والضرب حال إستقلالها سيارة أجرة "ميكروباص" رفقتهما مما أدى لحدوث إصابتها بجروح وكدمات متفرقة ورفض قائد السيارة التوقف للسماح لها بالنزول.

أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (عاملة ، بائع متجول ، قائد السيارة الميكروباص "له معلومات جنائية")، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لحدوث مشادة كلامية بينهم لخلافات حول أولوية الجلوس داخل السيارة.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.