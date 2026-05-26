الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

نصائح لمرضى القلب والسكر في عيد الأضحى؟

نصائح لمرضى الضغط والسكر في عيد الأضحى
نصائح لمرضى الضغط والسكر في عيد الأضحى
آية التيجي


مع اقتراب عيد الأضحى المبارك وزيادة استهلاك اللحوم الحمراء على الموائد العربية، حذّر خبراء تغذية من الإفراط في تناول اللحوم عالية الدهون، مؤكدين أن اختيار نوع اللحوم  بالأخص لأصحاب الأمراض المزمنة مثل السكري من النوع الثاني وارتفاع الكوليسترول وأمراض القلب.

اللحوم الصحية المسموح بها لمرضى السكري

وبحسب تقرير صحي نشره موقع Medical News Today، فإن الأشخاص المصابين بالسكري أو المعرضين للإصابة به يُنصحون بالاعتماد على اللحوم الخالية من الدهون وتقليل الدهون المشبعة، مع التركيز على البروتينات الصحية والبدائل النباتية.

ويشير الخبراء إلى أن هناك قطع لحم البقر قليلة الدهون يمكن تناولها باعتدال خلال عيد الأضحى، مثل: فيليه، سيرلوين، وفلانك ستيك
لحم العجل قليل الدهن.

وتُعد هذه اللحوم خيارًا أفضل لاحتوائها على نسبة منخفضة من الدهون والسعرات الحرارية.

لحوم يجب تناولها بحذر في عيد الأضحى

ويحذر التقرير من الإفراط في تناول بعض أنواع اللحوم متوسطة الدهون مثل:
ـ اللحم المفروم (خصوصًا الدسم)
ـ الضأن والريش واللحوم المشوية الدسمة
الكبدة والأحشاء

وينصح الأطباء بتناولها بكميات صغيرة وعلى فترات متباعدة خلال أيام العيد.

لحوم يُفضل تجنبها

كما يشدد الخبراء على ضرورة تقليل أو تجنب:
اللحوم الدهنية مثل الضلوع والسجق
اللحوم الغنية بالدهون المشبعة والملح

وذلك لأنها ترتبط بزيادة خطر ارتفاع الكوليسترول وأمراض القلب على المدى الطويل.

الكمية المناسبة من اللحوم يوميًا

وفقًا للتوصيات الغذائية، يحتاج البالغ إلى حوالي 50 جرام بروتين يوميًا ضمن نظام غذائي متوازن، مع ضرورة ألا تتجاوز الدهون المشبعة 10% من إجمالي السعرات اليومية.

ويؤكد الخبراء أن الاعتدال هو المفتاح الأساسي، خاصة خلال عيد الأضحى الذي يشهد زيادة كبيرة في استهلاك اللحوم.

هل الإفراط في اللحوم يسبب السكري؟

وتشير دراسات أوروبية وآسيوية إلى وجود ارتباط بين تناول كميات كبيرة من اللحوم الحمراء والمعالجة وزيادة خطر الإصابة بـ السكري من النوع الثاني، خاصة عند الاعتماد عليها بشكل يومي.

بدائل صحية للحوم في عيد الأضحى

وينصح الأطباء بإدخال بدائل صحية إلى النظام الغذائي مثل:
ـ الأسماك (السلمون، التونة، السردين)
ـ البقوليات (الفول، العدس، الحمص)
ـ المكسرات والبذور

وتساعد هذه البدائل في تحسين صحة القلب وتقليل مستويات السكر في الدم.

