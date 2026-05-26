برلماني: عيد الأضحى يعكس قوة النسيج الوطني ووحدة المصريين خلف الدولة المصرية

تقدم النائب جرجس لاوندي، عضو مجلس النواب، بخالص التهنئة إلى عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والشعب المصري العظيم، والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعيًا الله أن يعيد هذه المناسبة المباركة على مصر بمزيد من الأمن والاستقرار والتقدم.

وأكد لاوندي، في بيان له، أن عيد الأضحى المبارك يمثل مناسبة عظيمة لترسيخ قيم التضحية والمحبة والتكاتف، وهي القيم التي تجسد قوة الشعب المصري وقدرته الدائمة على التلاحم في مواجهة التحديات، مشددًا على أن وحدة المصريين بمختلف أطيافهم تمثل الركيزة الأساسية للحفاظ على الدولة الوطنية ودعم مسيرة التنمية.

ووجه عضو مجلس النواب التحية والتقدير إلى رجال القوات المسلحة والشرطة وكافة مؤسسات الدولة الوطنية، تقديرًا لما يبذلونه من جهود وتضحيات للحفاظ على أمن الوطن واستقراره، مؤكدًا أن مصر تمتلك مؤسسات قوية قادرة على حماية مقدرات الدولة ومواجهة مختلف التحديات الداخلية والخارجية.

وأشار لاوندي إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي تواصل تنفيذ مشروعات التنمية وبناء الجمهورية الجديدة بخطوات ثابتة، رغم ما تشهده المنطقة من أزمات ومتغيرات متلاحقة، مؤكدًا أن وعي الشعب المصري واصطفافه خلف قيادته السياسية كانا ولا يزالان العامل الأهم في الحفاظ على استقرار الوطن.

وأضاف أن مصر ستظل نموذجًا للدولة الوطنية القوية، وصاحبة دور محوري في دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة، إلى جانب دورها التاريخي في الدفاع عن القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

ودعا النائب جرجس لاوندي المواطنين إلى استلهام روح عيد الأضحى في نشر قيم الرحمة والتكافل والعمل الجاد، وتعزيز روح الانتماء الوطني، بما يسهم في دعم جهود الدولة نحو تحقيق التنمية الشاملة وتحسين جودة حياة المواطنين.

وأكد أن المرحلة الحالية تتطلب المزيد من التكاتف الوطني والوعي المجتمعي لمواجهة التحديات، والحفاظ على ما تحقق من إنجازات في مختلف القطاعات، مشددًا على أن الشعب المصري أثبت دائمًا قدرته على تجاوز الصعاب والانتصار لوطنه.

وفي ختام بيانه، دعا النائب جرجس لاوندي الله أن يحفظ مصر وشعبها، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار، وأن يعيد عيد الأضحى المبارك على الجميع بالخير واليمن والبركات.