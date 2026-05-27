لقطات من تدريبات منتخب مصر استعدادًا لودية روسيا | شاهد

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم لخوض أولى مبارياته الودية ضمن برنامج الإعداد لبطولة كأس العالم 2026، عندما يلتقي منافسه منتخب روسيا مساء الخميس المقبل.

وتقام مباراة مصر وروسيا يوم الخميس 28 مايو الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، ضمن استعدادات الفراعنة للمشاركة في كأس العالم، المُقرّر إقامته في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو 2026.

وتنقل قناة “أون سبورت” المباراة حصريًا، بعد حصولها على حقوق بث المباريات الودية الخاصة بالمنتخب المصري.

ويخوض منتخب مصر مرانه الأربعاء باستاد القاهرة في الثامنة مساءً استعدادًا لودية روسيا المقرّر إقامتها بعد غد الخميس قبل السفر إلى أمريكا للمشاركة في مونديال كأس العالم 2026.

وتقرّر فتح جزء من مران منتخب مصر الوطني استعدادًا لودية روسيا أمام وسائل الإعلام وذلك لمدة 15 دقيقة فقط.