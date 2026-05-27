«أديت مهمتي بنجاح».. أول تعليق من البرتغالي «جيسوس» بعد الرحيل عن النصر السعودي

علق البرتغالي خورخي جيسوس، المدير الفني لفريق النصر السعودي، على قرار رحيله عن قيادة الفريق بنهاية الموسم الجاري، مؤكدًا أنه أنهى تجربته في الكرة السعودية بعد تحقيق أهدافه وترك بصمة واضحة خلال السنوات الأخيرة.

ونجح جيسوس في قيادة النصر للتتويج بلقب الدوري السعودي للمحترفين بعد غياب دام 7 سنوات، في موسم شهد صراعًا قويًا على الصدارة حتى الجولات الأخيرة، ليعيد الفريق إلى منصات التتويج المحلية من جديد.

وكان المدرب البرتغالي قد تولى قيادة النصر بعقد يمتد لموسم واحد، قبل أن ينجح في حصد لقب الدوري، بعدما سبق له أيضًا تحقيق عدة بطولات مع الهلال خلال تجربته السابقة في الدوري السعودي.

وقال “جيسوس”، في تصريحات صحفية، إنه يشعر بالرضا الكامل عما قدمه خلال مسيرته في السعودية، مؤكدًا أنه أدى مهمته بنجاح سواء مع الهلال أو النصر، وحقق العديد من الأهداف التي وضعها منذ وصوله.

وأضاف المدرب البرتغالي أنه يفكر حاليًا في خوض تجربة جديدة خلال المرحلة المقبلة، موضحًا أنه لن يقبل بأي عرض تدريبي إلا إذا كان المشروع يمتلك طموح المنافسة على البطولات والألقاب.

وأشار جيسوس إلى أنه لا يزال يمتلك الشغف والرغبة في مواصلة العمل وتحقيق النجاحات، خاصة بعد السنوات المميزة التي عاشها في الملاعب السعودية، والتي وصفها بأنها من أهم محطات مسيرته التدريبية.