ظهور محمد رمضان وعائلته داخل «كرافان» خلال أداء مناسك الحج يُثير الجدل

تداول رواد السوشيال ميديا صورًا للفنان محمد رمضان برفقة زوجته وشقيقيه محمود وإيمان خلال أدائهم مناسك الحج، وأثارت جدلًا واسعًا بعد ظهورهم داخل «كرافان» بإضاءة مُبهجة .

فيلم أسد

وحقق فيلم أسد إيرادات في شباك تذاكر السينما المصرية، أمس السبت إيرادات وصلت إلى 3 ملايين و324 ألف جنيه ليصل الإجمال ليصل إجمالي إيراداته حتي الآن إلى (40 مليوناً و476 الف) جنيها وذلك وفق موقع "filmyard" لإيرادات السينما المصرية.

أبطال فيلم أسد

ويُشارك في بطولة الفيلم محمد رمضان ورزان جمال وعلى قاسم وكامل الباشا، وإسلام مبارك، وإيمان يوسف، ومصطفى شحاتة، وعمرو القاضي بجانب ظهور خاص لكل من ماجد الكدواني وأحمد داش، من إخراج محمد دياب، تأليف شيرين دياب، محمد دياب، وخالد دياب، ووضع الموسيقى التصويرية للفيلم الموسيقار هشام نزيه.