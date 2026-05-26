فرج عامر يكشف تطور راتب محمد صلاح منذ 2010 حتى 2025

كشف فرج عامر عن مسيرة رواتب النجم المصري محمد صلاح منذ بداياته مع المقاولون العرب وحتى وصوله إلى قمة كرة القدم العالمية مع ليفربول.

وأوضح أن صلاح بدأ رحلته في عام 2010 مع نادي المقاولون العرب براتب سنوي لا يتجاوز 50 ألف دولار، قبل أن تبدأ أرقامه في الارتفاع بشكل تدريجي مع انتقاله إلى أوروبا.

وفي بازل السويسري عام 2012 حصل على نحو 500 ألف دولار، ثم ارتفع راتبه إلى 1.5 مليون دولار خلال فترة فيورنتينا الإيطالي، قبل أن يصل إلى 4.5 مليون دولار مع روما، ثم قفز إلى 6.5 مليون دولار مع انتقاله إلى ليفربول عام 2017.

وأضاف أن النجم المصري واصل قفزاته المالية داخل ليفربول، حيث وصل راتبه في 2025 إلى نحو 26.8 مليون دولار سنويًا، ليصبح من أعلى اللاعبين أجرًا في العالم، في رحلة تعكس التطور الكبير في مسيرته الكروية والاقتصادية.