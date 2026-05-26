غلق 14 منشأة واستخراج 33 رخصة جديدة بالمنيا ضمن مبادرة ترخيصك في محلك

شدد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، على تكثيف الحملات الرقابية وإحكام السيطرة على الأنشطة غير المرخصة، إلى جانب التيسير على المواطنين في استخراج التراخيص القانونية، حيث واصلت الوحدات المحلية بالمحافظة تنفيذ حملات موسعة لمتابعة المحال والمنشآت التجارية والصناعية، بالتوازي مع استمرار فعاليات مبادرة «ترخيصك في محلك» بمختلف مراكز المحافظة.

ففي مركز ومدينة ملوي، قادت الوحدة المحلية حملة مكبرة للمرور على المنشآت الصناعية والمحلات العامة غير المرخصة، حيث أسفرت الحملة عن غلق وتشميع 6 منشآت صناعية تعمل بدون تراخيص، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، حفاظًا على سلامة المواطنين وحقوق الدولة، والتنبيه على أصحاب الأنشطة بسرعة تقنين أوضاعهم واستخراج التراخيص المطلوبة.

وفي مدينة المنيا، واصلت الوحدة المحلية جهودها ضمن مبادرة «ترخيصك في محلك» تنفيذًا لتوجيهات المحافظ، حيث تم استخراج 22 رخصة جديدة للمحال التجارية، في إطار التيسير على المواطنين وأصحاب الأنشطة التجارية.

وجاءت أعمال المبادرة بحضور فريق العمل المتنقل بالأسواق، لتقديم التسهيلات اللازمة للمواطنين الراغبين في إنهاء إجراءات التراخيص بصورة قانونية ومبسطة، مع التأكيد على استمرار تقديم الدعم لتحقيق سرعة الإنجاز وتسهيل الإجراءات.

وفي مركز بني مزار، تابعت الوحدة المحلية حملاتها المكبرة لمراجعة تراخيص المحال العامة والأنشطة التجارية، بمشاركة مركز إصدار التراخيص للمحال العامة والإدارات المعنية والتموين ومباحث التموين، حيث تم المرور على عدد من المحال التجارية لمتابعة التراخيص ورفع الإشغالات بأحياء المدينة.

وأسفرت الحملات عن تحرير 10 محاضر مزاولة نشاط بدون ترخيص، و10 إنذارات لمحال غير مرخصة، إلى جانب تحرير 20 محضر إشغال طريق، كما تم ضبط محل غير مرخص وآخر مخالف للنشاط المرخص له.

وفي مركز أبوقرقاص، واصلت الوحدة المحلية بالتعاون مع اللجنة العامة لتراخيص المحال العامة برئاسة وليد كامل تنفيذ حملاتها الميدانية ضمن مبادرة «ترخيصك في محلك» من خلال سيارة المركز التكنولوجي المتنقلة بقرية أتليدم، حيث أسفرت الحملة عن تقدم 28 مواطنًا بطلبات لتوفيق أوضاع وترخيص محال عامة، إلى جانب إصدار 11 تصريحًا مؤقتًا لمدة ثلاثة أشهر، في ضوء التيسيرات التي أقرتها الدولة لتشجيع أصحاب الأنشطة على تقنين أوضاعهم القانونية.

كما أسفرت الحملة بمركز أبوقرقاص عن غلق إداري لـ8 محال مخالفة، وتحرير 3 محاضر للمحال غير الملتزمة بالاشتراطات والقوانين المنظمة، مع التنبيه على أصحاب الأنشطة بسرعة إنهاء إجراءات الترخيص والاستفادة من التسهيلات المقدمة ضمن المبادرة.

وأكدت محافظة المنيا استمرار الحملات الرقابية والتفتيشية بكافة المراكز، بالتوازي مع تقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين، بما يسهم في تحقيق الانضباط داخل الشارع وتنظيم الأنشطة التجارية والحفاظ على حقوق الدولة وسلامة المواطنين.