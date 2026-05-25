غلق وتشميع مصنع مخللات مخالف بسمالوط ومصادرة 34 طن غير صالحة للاستهلاك

أكد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمنشآت الغذائية، والتصدي لكافة صور الغش التجاري والسلع مجهولة المصدر، وفي إطار ذلك تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط من تنفيذ حملة تفتيشية أسفرت عن غلق وتشميع مصنع مخللات مخالف للاشتراطات الصحية.

وأسفرت أعمال التفتيش عن ضبط ومصادرة 34 طن مخللات مختلفة الأنواع، تبين عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، مع غلق وتشميع المصنع المخالف حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

جاءت الحملة بالتعاون مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وجهاز حماية المستهلك، ومسؤولي مديرية التموين بالمنيا، وإدارة التراخيص والتنمية الصناعية والإشغالات بديوان عام المحافظة.