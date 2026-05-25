استخراج التراخيص بـ سيارات متنقلة في المنيا | تفاصيل

في إطار تكليفات اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، بمتابعة منظومة العمل بالمراكز والمدن وتيسير الإجراءات المقدمة للمواطنين، عقد الدكتور محمد جبر نائب محافظ المنيا اجتماعًا لمناقشة موقف تراخيص المحال العامة وآليات تسريع وتيرة العمل بهذا الملف الحيوي.

تناول الاجتماع متابعة إجراءات إصدار التراخيص للمحال العامة وفقًا للقانون المنظم، والتأكيد على أهمية تسهيل الإجراءات أمام المواطنين وأصحاب الأنشطة التجارية، بما يسهم في تقنين الأوضاع وتحقيق الانضباط داخل الشارع.

وشدد نائب المحافظ على أهمية التنسيق بين الوحدات المحلية والجهات المعنية لتذليل أية معوقات تواجه المواطنين أثناء استخراج التراخيص، مع العمل على رفع معدلات الإنجاز وتحقيق المستهدف في هذا الملف، تنفيذًا لتوجيهات الدولة نحو التحول الرقمي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

سيارة متنقلة للتراخيص

وخلال الاجتماع، تم التأكيد على تفعيل مبادرة «رخصتك في محلك» على مستوى مراكز المحافظة، من خلال الدفع بالسيارة المتنقلة لتقديم خدمات التراخيص والوصول إلى المواطنين بمختلف القرى والمناطق، بما يساهم في تبسيط الإجراءات وتسهيل الحصول على الخدمة بصورة سريعة وميسرة.

