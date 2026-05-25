رئيس المعاهد الأزهرية يتابع أعمال تصحيح الشهادتين الابتدائية والإعدادية بأسيوط

تفقد الدكتور أحمد الشرقاوي، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، اليوم، مراكز تصحيح الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية، وكنترول الشهادة الإبتدائية الأزهرية بمنطقة أسيوط الأزهرية.

ويأتي ذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لمراكز التصحيح وكنترولات الشهادات بمختلف المناطق الأزهرية على مستوى الجمهورية، لضمان تحقيق الانضباط في أعمال التصحيح ومراجعة ورصد الدرجات.

ورافق فضيلته خلال الجولة الدكتور علي محمود، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة أسيوط الأزهرية، والدكتور محمد كامل، مدير عام مكتب رئيس القطاع، والدكتور سيد عبد الظاهر، الوكيل الثقافي للمنطقة، حيث تفقدوا مركز التصحيح، وكذا الكنترولات المعنية بالشهادتين الابتدائية والإعدادية، واطلعوا على آليات العمل داخل الحجرات، ومدى الالتزام بضوابط التصحيح ورصد الدرجات.

أعمال تصحيح الشهادتين الابتدائية والإعدادية بأسيوط

وأكد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية خلال لقائه بالمعلمين والمعلمات المشاركين في أعمال التصحيح، على ضرورة الالتزام الكامل بالتعليمات المنظمة لأعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات، بما يضمن حصول كل طالب على حقه كاملا، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، وهذه مسؤولية كبيرة وأمانة يجب أدائها بمنتهى الدقة والانضباط.

كما وجه قيادات المنقطة بتوفير الأجواء المناسبة داخل مراكز التصحيح، بما يسهم في انتظام العمل وسرعة الإنجاز، مع تذليل أي عقبات قد تواجه أعمال التصحيح أولًا بأول، والتعامل الفوري مع أية ملاحظات لضمان سير العمل بصورة منتظمة ومنضبطة.

وخلال الجولة نقل فضيلته تحيات فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الشيخ أيمن عبد الغني وكيل الأزهر، إلى المعلمين والمعلمات المشاركين في أعملا التصحيح، كما هنأهم بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.