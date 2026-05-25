قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ضغط إضافي .. أول تعليق من إنريكي قبل مواجهة أرسنال بنهائي أبطال أوروبا
بدل التبرعات .. فرج عامر يقترح على جماهير الكرة دعم أنديتهم ماليًا
هيمنة لاعبي برشلونة على قائمة إسبانيا في كأس العالم 2026
بَحريَّه .. طرح ديو محمد حماقي مع شيرين عبد الوهاب
انضمام إيران لاتفاقيات أبراهام .. ترامب يكشف مفاجأة بشأن المفاوضات بين واشنطن وطهران
أستاذ علوم سياسية: المنطقة تترقب هدنة مؤقتة بين واشنطن وطهران
جيش الاحتلال يصدر إنذارا بالإخلاء لسكان منطقة العباسية في مدينة صور جنوبي لبنان
الشرقية.. رفع الاستعدادات لانطلاق مارثون امتحانات الثانوية العامة والأزهرية
أيمن عبد الموجود: اكتمال تصعيد حجاج الجمعيات إلى عرفات مساء اليوم
إنذار بالإخلاء يهز مدينة صور.. وصفارات الإنذار تدوي في الجليل
انخفاض أسعار الذهب قبل عيد الأضحى.. الحق اشتري
8 أندية مصرية تحت مقصلة عقوبات فيفا.. والزمالك في الصدارة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

سلامة داود يستعرض إنجازات جامعة الأزهر ورؤيتها التطويرية للنهوض بالتعليم

رئيس جامعة الأزهر
رئيس جامعة الأزهر
أحمد سعيد

شارك الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، في الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى للجامعات، الذي عقد برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، بحضور عدد من أعضاء المجلس، ومشاركة البعض الآخر عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

رئيس جامعة الأزهر يشارك في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات

واستعرض فضيلة رئيس الجامعة خلال مناقشات المجلس إنجازات جامعة الأزهر، وما حققته من تصنيفات دولية معتمدة، ومشاركات دولية كان آخرها مشاركة مركز التميز الدولي بالجامعة في فعاليات الدورة الحادية والعشرين من المنتدى الاقتصادي الدولي «روسيا والعالم الإسلامي» بجمهورية تتارستان، مؤكدًا أن جامعة الأزهر تسعى دائمًا إلى الارتقاء بالمنظومة التعليمية، بدعم من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

كما أكد فضيلة الدكتور سلامة جمعة داود تَوجُّه جامعة الأزهر إلى مراعاة احتياجات سوق العمل محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا من خلال مواكبة التطورات العلمية والبحثية في جميع كليات الجامعة ومعاهدها، والاهتمام بتنمية مهارات الخريجين في جميع التخصصات.

وفي ختام مشاركته النقاشية في المجلس، هنأ فضيلة رئيس الجامعة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي وأعضاء المجلس؛ بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، داعيًا الله- تعالى- أن يعيدها على مصرنا الحبيبة وشعوب العالم بالخير والبركات.

يذكر أن المجلس الأعلى للجامعات قد ناقش عدة موضوعات في اجتماعه؛ من أبرزها: تعزيز الشراكات بين المجتمع الأكاديمي محليًّا ودوليًّا، ومراعاة متطلبات سوق العمل، وتشكيل لجنة للإشراف على مشروع ميكنة نظام إدارة الموارد المؤسسية للإسراع بالميكنة الشاملة والتحول الرقمي، وكذا متابعة انتظام سير امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني بالجامعات والمعاهد، والاستماع إلى نتائج تقارير عدد من رؤساء الجامعات حول العملية التعليمية.

الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر جامعة الأزهر الأزهر رئيس جامعة الأزهر يشارك في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

بعد الزيادات الأخيرة.. أسعار البنزين والسولار اليوم

آخر فرصة لصرف منحة التموين 1600 جنيه.. اعرف الموعد النهائي

آخر فرصة لصرف منحة التموين 1600 جنيه.. اعرف الموعد النهائي

كرتونة البيض

50 جنيها دفعة واحدة.. هبوط قوى في أسعار البيض الآن| كم سعر الكرتونة؟

البنوك

بعد شكاوى الزحام أمام ماكينات الـATM.. توجيهات عاجلة للبنوك

الهام شاهين

أرملته هددت باللجوء للقضاء .. القصة الكاملة لحذف وصية هاني شاكر من حلقة إلهام شاهينl خاص

الذهب

أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 يسجل مفاجأة لراغبي الشراء

مدعى شق البحر

كان هيغرق هو وأنصاره.. شخص يدعي أنه سيشق البحر بعصاه والنتيجة صادمة

مجدي عبد الغني

طلع مش صحيح .. مجدي عبد الغني يعتذر لـ الزمالك على الهواء| تفاصيل

ترشيحاتنا

رئيس جامعة الأزهر

سلامة داود يستعرض إنجازات جامعة الأزهر ورؤيتها التطويرية للنهوض بالتعليم

كيفية صلاة عيد الأضحى

كيفية صلاة عيد الأضحى .. اعرف السنن والتصرف الشرعي لمن فاتته

جمعية البركة الجزائرية تعيد تأهيل المعهد الأزهري في غزة

تضامن أخوي .. جمعية البركة الجزائرية تعيد تأهيل المعهد الأزهري في غزة

بالصور

توضع في الشوربة والشاي.. عشبة غير متوقعة تقوى المناعة

المناعة
المناعة
المناعة

إيمان العاصي تتألق بإطلالة رياضية.. صور

إيمان العاصي تثير الجدل بإطلالة رياضية
إيمان العاصي تثير الجدل بإطلالة رياضية
إيمان العاصي تثير الجدل بإطلالة رياضية

لأصحاب الدايت.. 6 وصفات موهيتو صحية ومنعشة لصيف

لاصحاب الدايت..6 وصفات موهيتو صحية ومنعشة لصيف
لاصحاب الدايت..6 وصفات موهيتو صحية ومنعشة لصيف
لاصحاب الدايت..6 وصفات موهيتو صحية ومنعشة لصيف

لأطفالك.. طريقة عمل آيس كريم الكيوى

طريقة عمل ايس كريم الكيوى
طريقة عمل ايس كريم الكيوى
طريقة عمل ايس كريم الكيوى

فيديو

نيازك من صنع البشر

نيازك بشرية تهدد الأرض .. ماذا وراء حطام الفضاء ؟

بيتزا البنتاجون

زحمة البيتزا تكشف أسرار الحرب.. نظرية غريبة تربك أمريكا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: ماريو وأبو العباس

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الذي كشف عمق الرؤية الإستراتيجية

محمد صابر

محمد صابر يكتب: قراءة في توظيف مصطلح "الجاهلية الحديثة" لدى التنظيمات المتطرفة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الأمان

د. عصام محمد عبد القادر - ورئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الغرور من زاوية تربوية

المزيد