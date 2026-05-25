سلامة داود يستعرض إنجازات جامعة الأزهر ورؤيتها التطويرية للنهوض بالتعليم

شارك الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، في الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى للجامعات، الذي عقد برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، بحضور عدد من أعضاء المجلس، ومشاركة البعض الآخر عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

رئيس جامعة الأزهر يشارك في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات

واستعرض فضيلة رئيس الجامعة خلال مناقشات المجلس إنجازات جامعة الأزهر، وما حققته من تصنيفات دولية معتمدة، ومشاركات دولية كان آخرها مشاركة مركز التميز الدولي بالجامعة في فعاليات الدورة الحادية والعشرين من المنتدى الاقتصادي الدولي «روسيا والعالم الإسلامي» بجمهورية تتارستان، مؤكدًا أن جامعة الأزهر تسعى دائمًا إلى الارتقاء بالمنظومة التعليمية، بدعم من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

كما أكد فضيلة الدكتور سلامة جمعة داود تَوجُّه جامعة الأزهر إلى مراعاة احتياجات سوق العمل محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا من خلال مواكبة التطورات العلمية والبحثية في جميع كليات الجامعة ومعاهدها، والاهتمام بتنمية مهارات الخريجين في جميع التخصصات.

وفي ختام مشاركته النقاشية في المجلس، هنأ فضيلة رئيس الجامعة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي وأعضاء المجلس؛ بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، داعيًا الله- تعالى- أن يعيدها على مصرنا الحبيبة وشعوب العالم بالخير والبركات.

يذكر أن المجلس الأعلى للجامعات قد ناقش عدة موضوعات في اجتماعه؛ من أبرزها: تعزيز الشراكات بين المجتمع الأكاديمي محليًّا ودوليًّا، ومراعاة متطلبات سوق العمل، وتشكيل لجنة للإشراف على مشروع ميكنة نظام إدارة الموارد المؤسسية للإسراع بالميكنة الشاملة والتحول الرقمي، وكذا متابعة انتظام سير امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني بالجامعات والمعاهد، والاستماع إلى نتائج تقارير عدد من رؤساء الجامعات حول العملية التعليمية.