الاستخبارات العسكرية الأوكرانية تحذر من تنفيذ هجوم صاروخي روسي واسع

حذرت الاستخبارات العسكرية الأوكرانية من احتمال تنفيذ روسيا هجوما صاروخيا واسعا على كييف خلال اليومين المقبلين، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

في غضون ذلك قال الدكتور إيفان أوس مستشار بالمعهد الوطني الأوكراني، إنّ العاصمة الأوكرانية كييف تعرضت لهجوم روسي واسع النطاق باستخدام 90 صاروخاً و600 طائرة مسيرة، موضحاً أن أغلب هذه الصواريخ والمسيرات استهدفت كييف، وبينها المنطقة التي يقيم بها.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية ريهام إبراهيم، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن أحد الصواريخ سقط على بعد يتراوح بين 300 و400 متر من منزله، واصفاً ما حدث بأنه بدا وكأنه زلزال، ما اضطره وعائلته إلى مغادرة المنزل، رغم عدم تعرض منزله لأضرار مباشرة، في حين تضررت المنازل المجاورة بدرجات متفاوتة.

وأوضح أوس أن هذا اليوم كان شديد الصعوبة على الأوكرانيين، مشيرًا إلى أن روسيا تسعى من خلال هذه الضربات إلى إظهار أنها ما زالت تسيطر على مسار الحرب وتسير وفق السيناريو الذي تريده، مؤكداً في الوقت نفسه أن هذه الهجمات لا تغيّر الحيثيات القائمة على الخطوط الأمامية.

ولفت إلى أن الحصيلة البشرية للهجوم بلغت قتيلين فقط، رغم كثافة الضربات، معتبراً أن ذلك لا يحقق الأهداف التي كانت روسيا تتوقعها.

وأشار أوس إلى أن بعض الصواريخ المستخدمة كانت من الطرازات الروسية بعيدة المدى، والتي تُستخدم لاستهداف مدن متعددة وإلحاق أضرار بالمباني الإدارية.

وأردف أن الأضرار التي نتجت عن الضربات لم تكن جسيمة، إذ شملت تضرر بعض الجراجات والمباني، لافتاً إلى أن تكلفة هذه الصواريخ الباليستية مرتفعة للغاية مقارنة بحجم الأضرار التي تسببت بها.