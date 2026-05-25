أجمل بنت في الدنيا.. زيزو يحتفل بعيد ميلاد ابنته إيلا

احتفل نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي أحمد سيد زيزو بعيد ميلاد ابنته إيلا في أجواء عائلية مليئة بالحب والبهجة، وقد شارك متابعيه مقطع فيديو من الاحتفال عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام .

و ظهرت ايلا في الفيديو وهي ترقص وتغني، وعلق زيزو علي الفيديو كاتبا : كل سنة وانتي أحلى وأجمل بنت في الدنيا كلها، بحبك أوي يا إيلا.

وحل أحمد سيد “زيزو” لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ضيفًا على الإعلامي سيف زاهر عبر برنامج “ملعب ON”، حيث تحدث عن العديد من محطات مسيرته الكروية، وكشف كواليس قراراته داخل وخارج الملعب.

وقال زيزو إن والده كان دائمًا الداعم الأول له، متابعا: “بابا معايا من وأنا صغير، وعمري ما بشغل بالي بأي حاجة خارج الملعب.. تركيزي كله في كرة القدم فقط”، والعلاقة بيننا تقوم على الصداقة والثقة وتبادل الرأي في كل القرارات.

وتطرق نجم الاهلي إلى فترة عودته لنادي الزمالك، مؤكدًا أنه لم يندم على هذه الخطوة، قائلًا: “مكنتش ندمان إني رجعت الزمالك.. عملت اسم كبير في النادي، واللي بنيته هناك بيتزرع ويتحصد دلوقتي”، مشيرًا إلى أن اللعب للقلعة البيضاء كان حلمًا لأي لاعب.

وكشف زيزو كواليس انضمامه للزمالك في يناير 2019، موضحًا أن طارق السيد كان صاحب الدور في ترشيحه للانتقال إلى الفريق خلال فترة صعبة قبل نهائي الكونفدرالية، مؤكدًا أنه دخل التجربة بثقة كبيرة وإصرار على إثبات نفسه.