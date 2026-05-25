“مين ميحلمش يلعب في الزمالك”.. زيزو يغازل الفارس الأبيض| ماذا قال؟

أكد أحمد سيد زيزو نجم النادي الأهلي أنه غير نادم علي خوض تجربة إرتداء قميص نادي الزمالك عقب عودته من رحلته الإحترافية في البرتغال.

قال زيزو عبر تصريحات تليفزيونية: الفلوس مهمة لكن مش هي الأساس في إختياراتي.

أضاف زيزو: طارق السيد من رشحني للإنتقال إلي صفوف نادي الزمالك قبل نهائي كأس الكونفدرالية.

واصل زيزو: عمري ما ندمت على عودتي من أوروبا بعد رحلة إحترافي في البرتغال للعب في صفوف نادي الزمالك.

وقال زيزو أيضا: مين ميحلمش أنه يلعب في فريق كبير زي الزمالك.

وعن رحيله عن الزمالك قال زيزو: لقيت نفسي غير مرغوب فيه فقررت الرحيل عن فريق الكرة الأول بنادي الزمالك.

يذكر أن زيزو شارك مع النادي الأهلي خلال الموسم الحالي وحقق المركز الثالث في ترتيب جدول الدوري الممتاز وودع كأس مصر وكأس الرابطة المحترفة فضلا عن وداع دوري أبطال إفريقيا بعد الخسارة أمام الترجي ذهابا وإيابا.