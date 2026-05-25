اليوم.. محاكمة المتهمة بخطف رضيعة من مستشفى الحسين الجامعي

تنظر المحكمة المختصة، اليوم الاثنين، محاكمة المتهمة بخطف رضيعة من مستشفى الحسين الجامعي.

وتسلمت النيابة في وقت سابق التقارير الفنية، حول واقعة خطف رضيعة من داخل مستشفى الحسين الجامعي، والمتضمنة تفريغ المكالمات التى اجرتها المتهمة قبل وبعد عملية خطف الرضيعة، وكذا تقارير قطاع مكافحة الجرائم الخاص بتفريغ كاميرات المراقبة تمهيدا لضمها الى التحقيقات والتصرف فى القضية بالإحالة إلى المحاكمة.

أجرت النيابة مواجهة مباشرة بين المتهمة وكل من والدة الطفلة وجدتها، ضمن إجراءات التحقيق، للوقوف على حقيقة دورها في الواقعة.

وخلال المواجهة، تمكنت الأم والجدة من التعرف على المتهمة، مؤكدتين أمام جهات التحقيق أنها نفس السيدة التي كانت متواجدة برفقتهما داخل غرفة المستشفى، قبل لحظات من اختفاء الرضيعة.

كانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية قد رصدت ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي والبرامج التلفزيونية بشأن اختطاف طفلة حديثة الولادة من داخل مستشفى الحسين الجامعي بمنطقة الجمالية، ما دفعها لفحص الواقعة على الفور.



وبالفحص، تبين أنه في 14 أبريل الجاري تلقى قسم شرطة الجمالية بلاغًا من والدة الطفلة يفيد بتعرض رضيعتها للاختطاف أثناء تواجدها داخل المستشفى، لتبدأ على الفور عمليات البحث والتحري.



وأسفرت جهود رجال المباحث عن تحديد هوية مرتكبة الواقعة، وتبيّن أنها ربة منزل مقيمة بدائرة قسم شرطة بدر، حيث تم ضبطها وبصحبتها الطفلة المختطفة.

وكشفت التحريات أن المتهمة أوهمت زوجها بكونها حامل، بعد تعرضها للإجهاض سابقًا، قبل أن تقدم على خطف الرضيعة والادعاء بأنها ابنتها، في محاولة لإخفاء الحقيقة.