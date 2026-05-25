شوبير: تأجيل حسم مصير معتمد جمال «غير مبرر»

انتقد الإعلامي أحمد شوبير إدارة نادي الزمالك بسبب تأخرها في حسم ملف المدير الفني معتمد جمال، مؤكدًا أن المدرب بات يمتلك عروضًا خارجية بعد النجاحات التي حققها مع الفريق خلال الفترة الماضية.

وقال شوبير، خلال تصريحات إذاعية، إن معتمد جمال نجح في قيادة الزمالك خلال مرحلة صعبة، وتمكن من التتويج بلقب الدوري، إلى جانب اقترابه من حصد بطولة الكونفيدرالية، وهو ما رفع من قيمته الفنية في الفترة الأخيرة.

وأضاف أن إدارة الزمالك مطالبة بسرعة اتخاذ قرار واضح بشأن مستقبل المدير الفني، سواء بالاستمرار أو الرحيل، خاصة في ظل تزايد العروض المقدمة له من خارج مصر.

وأكد شوبير أن استمرار تأجيل حسم مصير معتمد جمال لا يوجد له أي مبرر، مشددًا على ضرورة تحرك مجلس الإدارة سريعًا لإنهاء هذا الملف بشكل رسمي.