جهود قرآنية مكثفة للأوقاف خلال أسبوع.. عقد 5746 مقرأة و6365 حلقة تحفيظ بالمحافظات

تواصل وزارة الأوقاف جهودها المكثفة في خدمة كتاب الله تعالى، من خلال المتابعة اليومية والدعم المستمر لأنشطة الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم، حيث حققت الإدارة خلال الأسبوع الثالث من شهر مايو ٢٠٢٦م، في الفترة من الجمعة إلى الخميس، إنجازات رقمية متميزة تعكس حجم العمل الدعوي والتعليمي المبذول بمختلف المحافظات.

جهود قرآنية مكثفة للأوقاف خلال أسبوع

وشهدت الأنشطة القرآنية إقبالًا واسعًا وانتشارًا ملحوظًا؛ إذ عُقدت ٥٧٤٦ مقرأة قرآنية بمختلف المساجد ومقارئ القرآن الكريم، في إطار العناية المستمرة بتلاوة القرآن الكريم، وتصحيح الأداء، وترسيخ قيم الإتقان.

كما عُقد ٤٣ مجلس إقراء ومركز تلاوة، بما يسهم في إعداد القراء والمحفظين وتأهيلهم وفق المنهج الأزهري الوسطي المتقن، مع الحفاظ على السند المتصل، وأحكام التلاوة الصحيحة.

وفي جانب تصحيح التلاوة والارتقاء بالمستوى القرآني للجمهور، عُقد ٣٦٠٣ مجالس ضمن برنامج «صحح قراءتك»، الذي يهدف إلى تمكين المشاركين من القراءة السليمة لكتاب الله تعالى وفق أحكام التجويد.

وفي مجال تحفيظ القرآن الكريم، بلغ عدد حلقات التحفيظ المنعقدة ٦٣٦٥ حلقة، في تأكيد واضح على اتساع نطاق العمل القرآني، وحرص الوزارة على رعاية النشء والشباب، وبناء جيلٍ مرتبط بكتاب الله تعالى حفظًا وفهمًا وتدبرًا.

وتواصل وزارة الأوقاف دعم الأنشطة القرآنية والتوسع فيها، تنفيذًا لتوجيهات الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، وبما يسهم في نشر صحيح الدين، وترسيخ قيم الوسطية، وتعزيز الوعي الرشيد في المجتمع.