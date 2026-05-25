رياضة

كيرتس جونز: محمد صلاح كان قدوة لنا داخل وخارج الملعب

تحدث كيرتس جونز، لاعب وسط ليفربول، عن نهاية موسم فريقه عقب التعادل أمام برينتفورد في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي، مؤكدًا أن التأهل إلى دوري أبطال أوروبا كان الهدف الأهم بالنسبة للفريق هذا الموسم.

وشهدت المباراة الظهور الأخير للثنائي محمد صلاح وأندرو روبرتسون بقميص ليفربول، بعد سنوات طويلة قدما خلالها الكثير للنادي، وهو ما منح اللقاء أجواءً خاصة داخل ملعب أنفيلد.

وأكد جونز أن رحيل النجمين يمثل خسارة كبيرة للفريق، مشيرًا إلى أنه تعلم الكثير منهما منذ تصعيده إلى الفريق الأول، سواء داخل الملعب أو خارجه، بفضل خبرتهما الكبيرة وشخصيتهما القيادية داخل غرفة الملابس.

وأشاد لاعب ليفربول بما قدمه محمد صلاح طوال السنوات الماضية، موضحًا أن النجم المصري كان نموذجًا يحتذى به في الالتزام والعمل اليومي، كما لعب دورًا مهمًا في دعم اللاعبين الشباب ومساعدتهم على التطور.

كما أثنى جونز على شخصية أندرو روبرتسون، مؤكدًا أن الظهير الاسكتلندي كان دائم الدعم له منذ بداياته مع الفريق، ولم يتردد يومًا في توجيهه وتحفيزه من أجل الوصول لأفضل مستوى ممكن.

وأشار جونز إلى أن ليفربول مر بموسم صعب ومليء بالتحديات، خاصة بعد بعض النتائج المتذبذبة والظروف التي واجهت الفريق، لكنه شدد على أن إنهاء الموسم بالتأهل إلى دوري الأبطال يمنح اللاعبين دفعة قوية قبل بداية الموسم الجديد.

واختتم لاعب ليفربول تصريحاته بالتأكيد على أن الفريق سيحاول البناء على ما تحقق هذا الموسم، مع الحفاظ على الروح والثقافة التي أسسها الجيل الحالي داخل النادي خلال السنوات الماضية.

