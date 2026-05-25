الداخلية تكشف حقيقة ادعاءات فيديو بالمرج: مشاجرة بسبب خلافات سابقة وإقرار بنشر رواية كاذبة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء القائم على النشر بقيام جيرانه بالتعدى على والده وسرقة هاتفه المحمول حال إعتراضهم على تصويره لهم ، والزعم بتقاعس الأجهزة الأمنية عن إتخاذ الإجراءات القانونية.

بالفحص تبين عدم صحة تلك الإدعاءات ، وأنه بتاريخ 7 الجارى تبلغ لقسم شرطة المرج من (مالك ورشة إصلاح مفاتيح وبصحبته نجله طالب "مصاب بكسر بالفك الأيسر" - مقيمان بدائرة القسم) بتضررهما من (عامل - مقيم بمحافظة القليوبية "شقيق القائم على النشر") لقيامه بالتعدى على نجله بالضرب وإحداث إصابته بسبب خلافات حول إصلاح مفتاح بالورشة محل عمل المُبلغ.. وأمكن ضبط المشكو فى حقه وإتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه.

بتاريخ 17/ الجارى حضر لقسم شرطة المرج (ذات المُبلغ) لتسليم هاتف محمول وقرر أنه أثناء تواجده أمام العقار محل سكنه فوجئ بقيام "والد المشكو فى حقه والقائم على النشر" بتصوير العقار محل سكنه وحال معاتبته لهما حدثت بينهم مشادة كلامية فقام بترك الهاتف المحمول والإنصراف مما دعاه للحضور للقسم وتسليمه.. وبمواجهة القائم على النشر أقر بإدعائه الكاذب نكايةً فى المبلغ.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.