النيابة تتخذ الإجراءات مع شخص غسل 70مليون جنيه حصيلة تجارة العملة

استمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم فقد إضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء (شراء الوحدات السكنية والمحلات التجارية – شراء السيارات – تأسيس الشركات).. هذا وتقدر القيمة المالية لأفعال الغسل التى قام بها المذكور بـ (70) مليون جنيه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.