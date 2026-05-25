طقس ربيعي مستقر نسبياً يسيطر على البلاد.. حرارة نهارًا ونسمات ليلية وأمطار خفيفة ببعض المناطق

تشهد البلاد أجواءً ربيعية مستقرة على معظم الأنحاء، مع درجات حرارة تدور حول معدلاتها الطبيعية، وسط تباين ملحوظ بين حرارة النهار واعتدال الأجواء ليلاً.

طقس ربيعي مستقر

أكد الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد طقس ربيعي مستقر تماما على كافة مناطق الجمهورية، ودرجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية، والأجواء معتدلة صباحا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن الأجواء نهارا حارة على أغلب مناطق الجمهورية، ولكن شديدة الحرارة على محافظات جنوب الصعيد، ومع دخول ساعات الليل تبدأ تنخفض درجات الحرارة بشكل تدريجي، وتكون الاجواء المعتدلة خلال ساعات الليل الأولي، وتميل للبرودة فى بعض المناطق التي لها ظهير صحراوي.

وتابع أن العظمي نهارا تسجل 30 إلى 31 درجة مئوية، والصغري ما بين ال18 إلى 19 درجة مئوية، إلى جانب بعض نسمات وهبات رياح على أغلب مناطق الجمهورية، خاصة خلال فترات المساء، تعمل على تلطيف الأجواء بشكل أكبر، لافتا إلى أنه من الممكن أن تصاحبها إثارة لبعض الرمال والأتربة على بعض المحافظات الجنوبية، مثل شمال وجنوب الصعيد ومناطق من محافظة البحر الأحمر.

وأشار إلى أن هناك بعض السحب الخفيفة التي تعمل على حجب جزء من أشعة الشمس أحيانا على مناطق من شمال الجمهورية، ويصاحبها اليوم وغدا بعض سقوط الأمطار الغير مؤثرة على السواحل الشمالية وبعض محافظات الوجه البحري، مع إستمرار تكون الشبورة المائية صباحا.

طقس وقفة عرفات

وبالنسبة لأجواء غدا خلال وقفة عرفات، فإن الطقس مشابه لطقس اليوم بشكل كبير جدا من حيث درجات الحرارة وسرعات الرياح، ناصحا الصائمين بشرب كميات كافية من المياه خلال فترة السحور.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

وجاءت درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة على عدد من المحافظات كالتالي:

القاهرة: 31 للعظمى و19 للصغرى.

الإسكندرية: 26 للعظمى و18 للصغرى.

مطروح: 24 للعظمى و17 للصغرى.

سوهاج: 35 للعظمى و19 للصغرى.

قنا: 37 للعظمى و21 للصغرى.

أسوان: 38 للعظمى و23 للصغرى.

ودعت هيئة الأرصاد المواطنين إلى متابعة التحديثات اليومية لحالة الطقس، مع توخي الحذر أثناء القيادة في ساعات الصباح بسبب الشبورة المائية، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، خاصة في محافظات جنوب الصعيد والمناطق المفتوحة.



