3 ظواهر جوية.. الأرصاد تكشف خريطة الطقس المتوقعة على جميع المحافظات

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الاثنين، طقس حار نهارا على الوجه البحري والقاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.. بينما يسود طقس معتدل الحرارة إلى مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحاً قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وتنشط رياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من محافظة البحرالأحمر وبعض المناطق المكشوفة من جنوب البلاد على فترات متقطعة.



وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 3 أمتار والرياح شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر لخليج السويس تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 3 أمتار والرياح شمالية غربية.



بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:



المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 31 19

العاصمة الجديدة 31 18

6 أكتوبر 31 18

بنها 30 18

دمنهور 29 18

وادي النطرون 30 18

كفر الشيخ 29 17

بلطيم 27 17

المنصورة 30 18

الزقازيق 31 18

شبين الكوم 30 17

طنطا 30 17

دمياط 26 18

بورسعيد 25 19

الإسماعيلية 31 19

السويس 30 18

العريش 28 17

رفح 26 16

رأس سدر 34 22

نخل 32 17

كاترين 25 13

الطور 35 22

طابا 29 19

شرم الشيخ 34 24

الغردقة 32 23

الإسكندرية 26 18

العلمين 25 17

مطروح 24 17

السلوم 26 16

سيوة 31 18

رأس غارب 32 20

سفاجا 33 22

مرسى علم 33 24

شلاتين 34 24

حلايب 30 25

أبو رماد 34 23

مرسى حميرة 33 24

أبرق 32 23

جبل علبة 32 25

رأس حدربة 31 26

الفيوم 32 18

بني سويف 33 17

المنيا 34 18

أسيوط 34 19

سوهاج 35 19

قنا 37 21

الأقصر 37 22

أسوان 38 23

الوادي الجديد 36 20

أبوسمبل 37 23



أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي :

المدينة العظمى الصغرى

مكة المكرمة 43 29

المدينة المنورة 43 30

الرياض 43 26

المنامة 34 29

أبوظبي 40 28

الدوحة 39 29

الكويت 41 29

دمشق 27 14

بيروت 23 19

عمان 25 13

القدس 24 14

غزة 25 19

بغداد 35 20

مسقط 35 32

صنعاء 29 13

الخرطوم 44 31

طرابلس 25 18

تونس 28 16

الجزائر 22 13

الرباط 33 15

نواكشوط 42 25



بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

المدينة العظمى الصغرى

أنقرة 20 10

إسطنبول 23 13

إسلام آباد 35 23

نيودلهي 44 29

جاكرتا 33 24

بكين 28 15

كوالالمبور 34 24

طوكيو 23 17

أثينا 28 16

روما 32 16

باريس 33 17

مدريد 32 17

برلين 27 14

لندن 32 19

مونتريال 17 14

موسكو 21 13

نيويورك 19 16

واشنطن 23 18

أديس أبابا 28 15