الخارجية الصينية: يجب استعادة الملاحة الآمنة واستقرار سلاسل الإمداد في أقرب وقت

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "الخارجية الصينية" أنه يجب استعادة الملاحة الآمنة واستقرار سلاسل الإمداد في أقرب وقت.

أعلن رئيس مجلس الأمن القومي التايواني، جوزيف وو، أن الصين نشرت أكثر من 100 سفينة عسكرية وسفن تابعة لخفر السواحل في المياه المحيطة بتايوان، من البحر الأصفر إلى بحر الصين الجنوبي وصولًا إلى غرب المحيط الهادئ.

وأوضح وو أن هذا الانتشار الواسع تم رصده خلال الأيام الأخيرة، واعتبره خطوة تسهم في زعزعة الوضع القائم في المنطقة.

وفي منشور له على منصة “إكس”، اتهم بكين بـ“تخريب” الاستقرار الإقليمي وتهديد السلام في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.



وأضاف أن الصين هي الطرف الوحيد الذي يقوّض الوضع الراهن ويهدد الأمن والاستقرار الإقليميين” في هذا الجزء من العالم.

من جهتها، تشير التقديرات الأمنية التايوانية إلى أن هذه التحركات البحرية سبقت قمة في بكين، لكن حجم الانتشار تجاوز 100 سفينة في الأيام الأخيرة، وفق ما نقلته وكالة فرانس برس عن مسئول لم يُكشف عن هويته.

وتعتبر الصين أن تايوان جزء من أراضيها،ولا تستبعد استخدام القوة لإعادة السيطرة عليها، رغم تأكيدها تفضيل إعادة التوحيد السلمي”، بالتوازي مع استمرار المناورات العسكرية حول الجزيرة.