زيزو يكشف تفاصيل جديدة عن أزمة تجديد عقده مع الزمالك

أكد أحمد سيد “زيزو” نجم الأهلي أن الجانب المادي ليس العامل الأول في اختياراته المهنية، موضحًا أن قراراته في الانتقالات تعتمد على عدة عوامل وقناعات شخصية إلى جانب المال.

وأضاف زيزو، خلال استضافته في برنامج “ملعب ON” مع الإعلامي سيف زاهر، أنه لم يندم على العودة من أوروبا، مشيرًا إلى أن اللعب للزمالك كان حلمًا بالنسبة له، وأن ما قدمه خلال تلك الفترة بدأ يظهر أثره في الوقت الحالي.

وتطرق لاعب الأهلي إلى ملف تجديد عقده مع الزمالك، موضحًا أنه لم يكن على دراية كاملة بتفاصيل المفاوضات في بعض الفترات، لافتًا إلى أن شعور اللاعب بعدم الترحيب؛ قد يدفعه لاتخاذ قرار الرحيل بشكل طبيعي.

واختتم زيزو تصريحاته بالتأكيد على أن اختياراته دائمًا ما تقوم على القناعة والطموح، مع التركيز على مسيرته الحالية مع النادي الأهلي.