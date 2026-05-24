شعور غريب وممتع.. زيزو يكشف كواليس انطلاقته مع الأهلي في كأس العالم للأندية

حل أحمد سيد “زيزو” لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ضيفًا على الإعلامي سيف زاهر في برنامج “ملعب ON”، حيث تحدث عن بدايته مع النادي الأهلي، وتجربته في كأس العالم للأندية، ورأيه في انتقاله بعد رحيله عن الزمالك.

وقال زيزو إن ارتداء القميص الأحمر كان شعورًا مختلفًا بالنسبة له، متابعا: “وقت ارتداء الفانلة الحمراء كانت حاجة غريبة بالنسبة لي، مش ضغط أو خوف، لكن الموضوع كان مختلف شوية، لأن الأهلي هو المنافس للزمالك على مدار 6 سنين كنت فيهم مع الزمالك”.

وتحدث لاعب الأهلي عن بداية مشواره مع الفريق، مشيرًا إلى أن مشاركته في كأس العالم للأندية كانت تجربة صعبة في البداية لكنها مميزة، قائلًا: “البداية بتاعتي مع الأهلي في كأس العالم للأندية كانت صعبة، بس حلوة، وكنت بسعى وأعمل كل اللي عليا مع الفريق”.

وأضاف زيزو أن تجربة البطولة العالمية كانت مختلفة وممتعة بالنسبة له، موضحًا أنها تمثل محطة جديدة في مسيرته الكروية، حيث يشارك فيها لأول مرة.

واختتم تصريحاته مؤكدًا أن الانضمام للنادي الأهلي كان الخيار الأفضل له بعد رحيله عن الزمالك، مشيرًا إلى أنه يسعى لتقديم أفضل ما لديه في المرحلة الحالية من مسيرته.