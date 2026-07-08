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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

محافظ الغربية: الصناعة المحلية ثروة حقيقية وسنواصل مساندة المنتجين

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

أجرى اللواء الدكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية جولة تفقدية بقرية بلقينا التابعة لمركز المحلة الكبرى، في إطار مواصلة جولاته الميدانية لدعم التكتلات الاقتصادية والقرى المنتجة، واستكمالًا لجهود المحافظة في دعم تكتلات صناعة الأثاث والأخشاب، حيث تفقد عددًا من ورش ومعارض صناعة الأثاث والأخشاب، واطلع على مراحل التصنيع وجودة المنتجات، واستمع إلى مطالب أصحابها، مؤكدًا استمرار دعم المحافظة للصناعات المحلية وتذليل أي معوقات تواجه أصحابها.

توجيهات محافظ الغربية 

وخلال الجولة، تفقد المحافظ عددًا من ورش ومعارض صناعة الأثاث والأخشاب، واطلع على مراحل التصنيع المختلفة، ومستوى التشطيبات النهائية، وجودة الخامات المستخدمة، كما استمع إلى أصحاب الورش والمعارض حول حجم الإنتاج وآليات التسويق والتحديات التي تواجههم، مشيدًا بما شاهده من مهارة وإتقان يعكسان الخبرات المتراكمة التي يتمتع بها أبناء القرية، مؤكدًا أن صناعة الأثاث والأخشاب تمثل إحدى الصناعات الواعدة التي تشتهر بها محافظة الغربية، وتستحق المزيد من الدعم والتوسع.

تحرك تنفيذي عاجل 

وأكد اللواء الدكتور علاء عبد المعطي أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطة متكاملة لدعم جميع التكتلات الاقتصادية والقرى المنتجة بمختلف المراكز، انطلاقًا من إيمانها بدور هذه الصناعات في توفير فرص العمل وزيادة الإنتاج وتعزيز الاقتصاد المحلي، مشيرًا إلى أن صناعة الأثاث والأخشاب تعد من الصناعات التي تمتلك فيها الغربية ميزات تنافسية وخبرات متراكمة تستحق الحفاظ عليها وتنميتها، وأضاف: «الصناعة المحلية ثروة حقيقية، وسنواصل مساندة كل يدٍ تعمل وتنتج، لأن دعم المنتج المحلي هو دعم مباشر للاقتصاد الوطني ولأبناء المحافظة».

رفع كفاءة الخدمات 

وحرص المحافظ على أن يرافقه خلال الجولة جميع الجهات التنفيذية المعنية، ضمت رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، ومديري مديريات الصحة والتموين والزراعة والري والعمل، ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ورئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب مدير فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالغربية، وإدارة «مشروعك» والمكتب الفني للمحافظ، وذلك للاستماع مباشرة إلى مطالب أصحاب الورش والمعارض، وسرعة حسم أي معوقات قد تواجههم على أرض الواقع، مؤكدًا أن وجود جميع الجهات في موقع العمل يأتي لتذليل العقبات واتخاذ الإجراءات الفورية لحلها، قائلًا: «كلنا هنا لخدمتكم، وجئنا اليوم للاستماع إليكم والعمل على حل أي مشكلة فورًا، لأن دعم الصناعة والإنتاج هو دعم لمستقبل الغربية واقتصادها».

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