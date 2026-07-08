"السعيد" : الكفاءة معيار اختيار القيادات الأكاديمية والإدارية بجامعة بنها الأهلية

ترأس الدكتور جمال السعيد رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية، أعمال لجنة تقييم القيادات الأكاديمية والإدارية بالجامعة، بحضور الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، والدكتورة سهير شعراوي، نائب رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية.

وأكد الدكتور جمال السعيد أن انعقاد اللجنة يأتي في إطار حرص الجامعة على اختيار الكفاءات القادرة على دعم مسيرة التطوير والارتقاء بالمنظومة التعليمية والإدارية.

وأوضح رئيس مجلس الأمناء أن اللجنة أجرت المقابلات اللازمة لتقييم القيادات الأكاديمية، وفقا لمدى تحقيقها للأهداف الأكاديمية والبحثية، إلى جانب تقييم القيادات الإدارية من خلال قياس مستوى الخدمات المقدمة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس، ومدى إسهامها في تطوير منظومة العمل الإداري ورفع كفاءة الأداء داخل الجامعة.

وأشار" السعيد" إلى حرص مجلس الأمناء على تطبيق معايير موضوعية في تقييم واختيار القيادات، بما يضمن اختيار الكفاءات والاستفادة من الخبرات المتميزة، ويسهم في تحقيق رؤية الجامعة ورسالتها وأهدافها الاستراتيجية، بما يدعم جهود الارتقاء بالأداء الأكاديمي والإداري.

وأوضح الدكتور جمال السعيد أنه، حرصا على استقرار وانتظام الأنشطة الأكاديمية والإدارية بالجامعة، ستصدر اللجنة القرارات اللازمة بشأن القيادات الأكاديمية والإدارية للعام الجامعي 2026/2027، تمهيدا لاعتمادها من مجلس الأمناء خلال جلسته المقبلة.

وكان مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية قد أصدر قرارا بتشكيل لجنة لمراجعة آلية تقييم القيادات الأكاديمية والإدارية، واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، بما يعزز كفاءة الأداء المؤسسي، ويواكب خطط التطوير التي تنتهجها الجامعة.