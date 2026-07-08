ضبط 2.5 طن أسماك وكبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي في القليوبية

تمكنت لجنة مكبرة بمحافظة القليوبية من ضبط 2.5 طن من الأسماك والكبدة المخالفة للاشتراطات الصحية داخل أحد ثلاجات التخزين بمدينة بنها، وذلك في إطار الحملات الرقابية المكثفة على الأسواق والمنشآت الغذائية لحماية صحة المواطنين.

وجاءت الحملة برئاسة الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، وبمشاركة وليد الشهاوي رئيس مركز ومدينة بنها، والدكتور هاني شمس الدين وكيل وزارة الطب البيطري بالقليوبية، وخالد منصور مدير إدارة التحريات بجهاز حماية المستهلك، وبالاشتراك مع ممثلي هيئة سلامة الغذاء، وإدارة المجازر وتفتيش اللحوم بمديرية الطب البيطري، وإدارة تموين بنها.

وأسفرت أعمال التفتيش والمرور على أماكن بيع وتداول وحفظ اللحوم والدواجن والأسماك بدائرة مركز وبندر بنها عن ضبط طن ونصف من الأسماك المتغيرة في خواصها الطبيعية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، إلى جانب طن من الكبدة ظهرت عليه سوائل انفصالية، وتم سحب عينات منها لإجراء الفحوص اللازمة وبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وتم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها.

وتأتي هذه الحملات تنفيذًا لتوجيهات الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح محافظ القليوبية، والدكتور حامد الأقنص رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية.