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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الاتصالات يبحث مع نظيره العراقي تعزيز التعاون المشترك

وزير الاتصالات
وزير الاتصالات
أحمد عبد القوى

التقى المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مصطفى جبار سند وزير الاتصالات بجمهورية العراق، وذلك على هامش فعاليات منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS Forum 2026)، الذي تترأس مصر أعماله وتستضيفه مدينة جنيف في سويسرا، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات التحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، وبناء القدرات الرقمية.


وناقش الاجتماع فرص التعاون في مجال البنية التحتية الدولية للاتصالات، إلى جانب سبل تعزيز التنسيق والتعاون المشترك في المحافل الدولية المعنية بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
كما وجه المهندس رأفت هندي الدعوة إلى وزير الاتصالات العراقي لزيارة جمهورية مصر العربية، بما يسهم في استكمال المباحثات وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.


يُذكر أن التعاون بين البلدين يستند إلى عدد من أطر التعاون القائمة، من بينها مذكرة تفاهم شاملة تغطي عددًا من مجالات التعاون ذات الأولوية بما في ذلك  التحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، وبناء القدرات الرقمية، والخدمات البريدية، والمحتوى الرقمي العربي، والابتكار وريادة الأعمال، وتطوير البنية التحتية للاتصالات، إلى جانب مذكرة تفاهم بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في جمهورية مصر العربية وهيئة الإعلام والاتصالات في جمهورية العراق، فضلًا عن المشاركة الوزارية في أعمال اللجنة العليا المصرية –العراقية المشتركة التي عُقدت في بغداد خلال يناير 2025.

كما عقد المهندس رأفت هندي اجتماعا مع تشيا فانديث وزير البريد والاتصالات بمملكة كمبوديا، بحضور السفير علاء حجازي المندوب الدائم لمصر في جنيف، حيث بحث اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الأمن السيبراني وحماية البيانات، والذكاء الاصطناعي، وبناء القدرات الرقمية، والخدمات المالية الرقمية.


وتناول اللقاء سبل التعاون في التطوير المشترك للأطر التنظيمية الحديثة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال تبادل الخبرات والمشاورات الفنية، إلى جانب تعزيز القدرات الوطنية في مجال الأمن السيبراني.


كما تم بحث فرص التعاون في إنشاء مراكز بحثية مشتركة في مجال الذكاء الاصطناعي، وإطلاق برامج لتبادل الخبرات والتعاون في إعداد إرشادات أخلاقية للاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي، إلى جانب تعزيز التعاون في مجال الشمول المالي والخدمات المالية الرقمية.

وفي سياق متصل بحث المهندس رأفت هندي مع روبرتو فيولا المدير العام للإدارة العامة لشبكات الاتصالات والشبكات والمحتوى والتكنولوجيا بالمفوضية الأوروبية، بحضور السفير علاء حجازي المندوب الدائم لمصر في جنيف، تعزيز التعاون المشترك في مجالات الذكاء الاصطناعي، والحوسبة الكمية، والتحول الرقمي، وحماية البيانات الشخصية، والبنية التحتية الرقمية الدولية، والبحث والابتكار.


تناول اللقاء بحث التعاون في مجال بناء القدرات الرقمية في مجال الذكاء الاصطناعي، ودعم تبني الشركات الصغيرة والمتوسطة لهذه التقنيات، وتنفيذ برامج لترسيخ الاستخدام المسئول لتقنيات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى مناقشة فرص التعاون في تنفيذ مشروعات تطبيقية مشتركة في مجال الحوسبة الكمية.


وشهد اللقاء استعراض مجالات التعاون القائم بين مصر والاتحاد الأوروبي في عدد من المجالات ذات الأولوية، بما في ذلك التحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية الرقمية، وحوكمة البيانات.

حضر اللقاءات المهندس محمد شمروخ الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمهندس محمود بدوى مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون التحول الرقمى، والدكتورة هدى بركة مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية المهارات التكنولوجية، وأحمد سعيد مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للشؤون الاقتصادية والإحصائية ورئيس قطاع السياسات الدولية بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وسماح عزيز رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

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