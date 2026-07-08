لبنان.. قتيلان في غارة إسرائيلية على جنوب البلاد

قُتل شخصان، اليوم، في غارة إسرائيلية استهدفت منطقة في جنوب لبنان، وفق ما أفادت به مصادر رسمية لبنانية، في أحدث تصعيد يشهده الشريط الحدودي بين لبنان وإسرائيل.

وذكرت وزارة الصحة اللبنانية أن الغارة أسفرت عن مقتل شخصين، فيما عملت فرق الإسعاف والدفاع المدني على نقل الضحايا وإجراء عمليات المسح في موقع الاستهداف، وسط تحليق مكثف للطيران الإسرائيلي في أجواء المنطقة.

من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته نفذت غارة استهدفت عنصراً تابعاً لإحدى الجماعات المسلحة في جنوب لبنان، مشيراً إلى أن العملية جاءت في إطار ما وصفه بالجهود الرامية إلى إزالة التهديدات على الحدود الشمالية، دون أن يقدم تفاصيل إضافية بشأن هوية المستهدفين.

ويأتي هذا الهجوم في ظل استمرار التوتر الأمني على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار، حيث تتبادل إسرائيل وجماعات مسلحة في جنوب لبنان الاتهامات بارتكاب خروقات متكررة، وسط تحذيرات دولية من خطر اتساع رقعة المواجهات.

وتواصل الأمم المتحدة وعدد من الأطراف الدولية الدعوة إلى الالتزام بوقف الأعمال العدائية وتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة، بما يسهم في تهدئة الأوضاع والحفاظ على الاستقرار في المنطقة، في ظل مخاوف من أن يؤدي استمرار التصعيد إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية والأمنية على جانبي الحدود.

