خاص.. طائرة المنتخب تعود على مدينة العلمين .. واستقبال رسمي في المطار

علمت صدى البلد، من مصادر، أن طائرة المنتخب الوطني المصري الذي سيرتها الشركة الوطنية مصر للطيران، لإعادة المنتخب بعد مشاركته في بطولة كأس العالم بأمريكا، سوف تعود على مطار العلمين الدولي، وليس مطار القاهرة.

وبحسب المصادر، فإنه سيتم هناك استقبال رسمي لفريق المنتخب، ومن المتوقع أن يستقبل الرئيس السيسي بعثة المنتخب هناك بعد وصولهم لتكريمهم على الجهد الذي بذلوه والتمثيل والأداء المشرف في البطولة العالمية.

وسيرت الشركة الوطنية مصر للطيران الناقل الرسمي للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم فى كأس العالم 2026 صباح اليوم "الأربعاء" رحلة خاصة، إلي مطار أتلانتا بالولايات المتحدة الأمريكية للعودة بمنتخب الفراعنة لكرة القدم عقب مشاركته في بطولة كأس العالم.

ومن المقرر أن تصل رحلة منتخب مصر إلي أرض الوطن صباح يوم الجمعة المقبل.

وقدمت مصر للطيران التهنئة إلى بعثة المنتخب الوطني والجمهور المصري بهذا الإنجاز الكبير، الذي تحقق لأول مرة في تاريخ الكرة المصرية، مؤكدةً استمرارها في دعم المنتخبات والأندية المصرية، وتقديم كافة التسهيلات وخدمات السفر لها، خلال مشاركاتها في مختلف البطولات والمحافل الدولية.