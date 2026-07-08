أحمد موسى: شركات المراهنات العالمية هي التي تحدد المنتخب الفائز بكأس العالم

قال الإعلامي أحمد موسى، إن شركات المراهنات تسببت أيضا في حرمان النجم محمد صلاح من الحصول على الكرة الذهبية، وهم من يتحكمون في الفيفا.



وأضاف خلال تقديمه برنامج “على مسئوليتي”، المذاع على قناة “صدى البلد”، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فاسد وعمل شراكة مع تلك الشركات قبل بداية كأس العالم، وعليه أصبحت المراهنات على المباريات تتجاوز الـ 50 مليار دولار في كأس العالم.



وأوضح أن شركات المراهنات العالمية هي التي تحدد من هو المنتخب الفائز بكأس العالم، ولو خسرت الأرجنتين لحدث انهيار واضح للعديد من شركات المراهنات.



وأضاف : "إحنا بالنسبة لنا كأس العالم انتهى، وهنتفرج على كأس العالم، لكن بالنسبة لمنتخبنا، وبعد اللي حصل في كأس العالم عرفنا إنه موجه، إحنا منتخبنا حقق اللي عليه وزيادة، ومحدش اتكلم عننا كأننا رايحين نلعب ماتشات ونرجع".