خطوات استخراج رخصة تشغيل مصنع.. دليلك لإنهاء الإجراءات بسهولة



يعد الحصول على رخصة تشغيل المصنع من أهم الخطوات القانونية التي تتيح بدء النشاط الصناعي بشكل رسمي، إذ تمثل الرخصة الوثيقة التي تؤكد استيفاء المنشأة للاشتراطات الفنية والبيئية والأمن الصناعي، بما يضمن ممارسة النشاط وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة.



تحديد نوع الترخيص



تبدأ الإجراءات بتحديد ما إذا كان النشاط الصناعي يندرج ضمن الصناعات منخفضة المخاطر أو مرتفعة المخاطر، حيث تختلف إجراءات إصدار الترخيص وفقًا لطبيعة النشاط والاشتراطات المقررة لكل فئة.



تجهيز المستندات



يتعين على المستثمر إعداد المستندات المطلوبة، والتي تشمل السجل التجاري، والبطاقة الضريبية، ومستندات الملكية أو حق الانتفاع، والرسم الهندسي للمصنع، إلى جانب المستندات الفنية المتعلقة بالنشاط الصناعي.



تقديم الطلب



يتم تقديم طلب الحصول على رخصة التشغيل إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مرفقًا بكافة المستندات المطلوبة، مع سداد الرسوم المقررة، سواء من خلال المقرات التابعة للهيئة أو عبر المنصة الإلكترونية المخصصة للخدمات.



الفحص والمعاينة



تقوم الجهات المختصة بمراجعة المستندات المقدمة، ثم إجراء معاينة ميدانية للمصنع للتأكد من مطابقة الموقع والإنشاءات والاشتراطات الفنية والبيئية ومتطلبات السلامة والصحة المهنية.



استيفاء الملاحظات



في حال وجود أي ملاحظات أو نواقص، يتم إخطار صاحب المصنع لاستكمالها خلال المدة المحددة، تمهيدًا لاستكمال إجراءات إصدار الترخيص.



إصدار الرخصة



بعد التأكد من استيفاء جميع الاشتراطات وسلامة الإجراءات، يتم إصدار رخصة التشغيل، بما يسمح للمصنع بمزاولة نشاطه بصورة قانونية.



التزام مستمر



ولا يقتصر الأمر على استخراج الرخصة فقط، إذ يلتزم المصنع بالحفاظ على الاشتراطات التي صدر الترخيص على أساسها، مع الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية والاشتراطات البيئية، لضمان استمرار سريان الرخصة وتجنب أي مخالفات أو جزاءات قانونية.