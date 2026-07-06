تنفيذا لتوجيهات وزير التموين ..تحركات عاجلة لضبط المخالفات بالقليوبية

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة القليوبية حملاتها الرقابية المكثفة على الأسواق، وتمكنت من ضبط طنين من أرز المائدة مجهول المصدر داخل أحد محال الحبوب بمدينة شبرا الخيمة، إلى جانب تحرير 7 مخالفات تموينية، وذلك في إطار جهودها لحماية المواطنين وضبط الأسواق.



جاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، وبإشراف الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل وزارة التموين بالقليوبية، ومتابعة المهندسة أمل عبد القوي، وكيل المديرية.

وتلقت مديرية التموين معلومات تفيد بقيام أحد التجار في شبرا الخيمة بالاتجار في أرز مائدة مجهول المصدر، مستغلًا زيادة الطلب على السلعة، وعلى الفور وجه وكيل الوزارة بتشكيل حملة سرية من رجال الضبط القضائي لمداهمة المكان.

وأسفرت الحملة عن ضبط 200 شيكارة أرز، زنة الواحدة 10 كيلو جرامات، بإجمالي 2 طن، تبين أنها غير مدون عليها أي بيانات أو مستندات تثبت مصدرها، وتم التحفظ على الكميات المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

كما حررت الحملة 6 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، وضبطت بائعًا متجولًا يبيع أسطوانات الغاز المنزلي بأعلى من السعر الرسمي، ليصل إجمالي المخالفات المحررة إلى 7 مخالفات.