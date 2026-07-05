محافظ القليوبية يوجه بمحاسبة أصحاب مخزن لإعادة تعبئة منظفات مجهولة المصدر

تمكن الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح محافظ القليوبية، أثناء قيادته لحملة إزالة مكبرة بقرية بلقس التابعة لمركز ومدينة قليوب، من ضبط مخزن يُستخدم في إعادة تعبئة منظفات مجهولة المصدر داخل عبوات تحمل علامات تجارية شهيرة؛ تمهيدًا لطرحها بالأسواق على أنها منتجات أصلية.

وخلال تفقد المحافظ للموقع، تبين أن المخزن يقوم بإعادة تعبئة منظفات مجهولة المصدر داخل عبوات تحمل علامات تجارية معروفة، في مخالفة تمثل غشًا تجاريًا من شأنه الإضرار بالمستهلكين.

ووجّه المحافظ بالتحفظ على جميع المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال القائمين على المخزن، مع إخطار الجهات المختصة لاستكمال أعمال الفحص والتحقيق وفقًا للقانون.

وأكد “عبد الفتاح” أن المحافظة لن تتهاون مع أي أنشطة غير مشروعة تمس صحة المواطنين أو تنطوي على غش تجاري، مشددًا على استمرار الحملات الرقابية بالتنسيق مع الجهات المعنية، واتخاذ إجراءات رادعة بحق المخالفين، حفاظًا على سلامة المواطنين وحماية حقوق المستهلك.