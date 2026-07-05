9 حالات إعياء وضبط 17 وسيلة غش إلكترونية خلال امتحان اللغة الإنجليزية في القليوبية

شهدت لجان امتحانات الثانوية العامة بمحافظة القليوبية، اليوم، عددًا من حالات الإعياء، إلى جانب ضبط وسائل غش إلكترونية داخل عدد من اللجان، وذلك أثناء أداء الطلاب امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى (اللغة الإنجليزية).



وسجلت اللجان 9 حالات إعياء، بينها مراقب أول بلجنة كفر شكر الابتدائية الجديدة، بالإضافة إلى 8 حالات بين الطلاب، توزعت بواقع حالتين بإدارة غرب شبرا الخيمة، وحالة بمدينة الخانكة، وحالة بمدينة قليوب، وثلاث حالات بمدينة بنها، وحالة بلجنة طوخ الصناعية، حيث تم التعامل مع جميع الحالات وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

وفي إطار مواجهة محاولات الغش، تمكنت اللجان من ضبط 17 وسيلة غش إلكترونية داخل عدد من اللجان، شملت سماعات، وهواتف محمولة، وساعة ذكية (سمارت).

كما تم تحرير 10 محاضر لطلاب ضبط بحوزتهم سماعات وهواتف محمولة داخل لجان الامتحان، وفقًا للوائح المنظمة لأعمال امتحانات الثانوية العامة.

وفي إحدى لجان إدارة غرب شبرا الخيمة، جرى ضبط 7 هواتف محمولة وساعة ذكية بحوزة عدد من الطلاب، وتم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الوقائع.