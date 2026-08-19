موجة حارة جديدة من الخميس إلى الإثنين.. تحذير عاجل من الأرصاد

بعد الاستقرار النسبي الذي شهدته حالة الطقس خلال الأيام الماضية، حذرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة الطقس غدا الخميس وخلال الايام المقبلة حيث تتعرض البلاد لموجة حارة جديدة تستمر عدة ايام، مع ارتفاع نسبة الرطوبة التي تزيد الشعور بالحرارة.

تحذير عاجل من حالة الطقس غداً

حذرت هيئة الأرصاد الجوية بحسب بيانها، من أن حالة الطقس غدًا الخميس تشهد استمرار الأجواء الحارة والرطبة على معظم أنحاء البلاد، مع ظهور عدد من الظواهر الجوية التي تستدعي الحذر خلال ساعات الصباح.

الطقس غداً شديد الحرارة

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنه يسود غدًا الخميس طقس مائل للحرارة رطب خلال ساعات الصباح الباكر، رطب إلى شديد الحرارة رطب نهارًا على أغلب الأنحاء، وتميل الأجواء خلال ساعات الليل إلى الحرارة مع ارتفاع نسب الرطوبة على معظم المناطق.

شبورة مائية

وتوقعت الهيئة تكون شبورة مائية خلال الفترة من الساعة 4 إلى 8 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، مرورًا بالقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق، ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة في الساعات الأولى من الصباح.

ارتفاع نسبة الرطوبة

وأكدت أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن القيم المتوقعة في الظل، بنحو يتراوح بين 2 و4 درجات مئوية، كما تشهد أغلب الأنحاء نشاطًا للرياح على فترات متقطعة، ومن المتوقع أن تساعد على تلطيف الأجواء خلال ساعات المساء، خاصة على بعض المناطق المكشوفة.

موجة حارة من الخميس إلى الأثنين

كما كشفت الارصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة من الخميس 20 أغسطس 2026 إلى الاثنين 24 أغسطس 2026، حيث من المتوقع مع نهاية الأسبوع عودة ارتفاع درجات الحرارة مرة أخرى.

ارتفاع درجات الحرارة الجمعة

من المتوقع أن تبدأ درجات الحرارة في الارتفاع بشكل طفيف اعتبارًا من الجمعة 21 أغسطس، بعد فترة من التحسن النسبي والانخفاض التدريجي الذي شهدته معظم المناطق.

وأكدت هيئة الأرصاد أهمية متابعة النشرات الجوية بصورة مستمرة، خاصة مع قابلية درجات الحرارة والظواهر الجوية للتغير وفق آخر تحديثات الخرائط والتنبؤات، وتشير بيانات الطقس الحالية إلى وصول الحرارة العظمى المتوقعة في القاهرة إلى نحو 39 درجة يوم الجمعة، بحسب أحدث بيانات التوقعات المنشورة.

تجنبوا التعرض المباشر لأشعة الشمس

ومع استمرار الأجواء الصيفية، ينصح بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، خاصة خلال ساعات الظهيرة، مع الحرص على شرب كميات كافية من المياه والسوائل.

كما يفضل ارتداء الملابس القطنية الخفيفة، والوجود في أماكن جيدة التهوية، وتقليل الأنشطة التي تتطلب مجهودًا بدنيًا كبيرًا خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة، وتبقى متابعة بيانات الهيئة العامة للأرصاد الجوية مهمة خلال الفترة المقبلة، خاصة مع توقعات عودة الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة بداية من الجمعة.