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جابر طايع يطالب بتجريم ارتداء الزي الأزهري لغير المنتسبين
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

جابر طايع يطالب بتجريم ارتداء الزي الأزهري لغير المنتسبين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
منار عبد العظيم

دعا الشيخ الدكتور جابر طايع يوسف، رئيس قطاع الشؤون الدينية بوزارة الأوقاف سابقًا، إلى وضع تشريع واضح يجرّم ارتداء الزي الأزهري من جانب غير المنتسبين إلى المؤسسات الأزهرية.

وأكد طايع خلال تصريحات مع الإعلامي أحمد دياب علي قناة صدي البلد، أن الزي الأزهري يمثل رمزًا لهوية العلماء وأهل العلم والفتوى، ولذلك يجب الحفاظ على هيبته ومنع استخدامه من أشخاص لا ينتمون إلى الأزهر أو لا يملكون الصفة التي تؤهلهم للظهور بهذا الزي.

تشريع لحماية الزي الأزهري

وأوضح أن هناك حاجة إلى تنظيم قانوني للزي الأزهري، على غرار بعض المهن والجهات التي تتميز بزي خاص يعبّر عن طبيعة عمل أصحابها، مثل الشرطة والجيش والأطباء والقضاة.

وأشار إلى أن وجود تشريع واضح يمكن أن يساهم في الحد من استخدام الزي الأزهري من جانب أشخاص قد يستغلونه في تقديم أنفسهم للجمهور باعتبارهم علماء أو متخصصين في الشأن الديني.

منع انتحال الصفة

وشدد رئيس قطاع الشؤون الدينية السابق على أن القضية لا تتعلق بالملابس في حد ذاتها، وإنما بما يمثله الزي الأزهري من دلالة دينية وعلمية لدى المواطنين.

وأوضح أن ظهور شخص بالزي الأزهري قد يمنحه ثقة ومصداقية لدى المتابعين، وهو ما قد يؤدي إلى حدوث خلط بين المتخصصين وأصحاب الصفة، وبين أشخاص يستخدمون الزي دون امتلاك المؤهلات أو الانتماء المؤسسي الذي يبرر ارتداءه.

الحفاظ على مكانة الأزهر

وأكد طايع أن وضع ضوابط قانونية من شأنه الحفاظ على الهوية الأزهرية، ومنع استغلال الرموز المرتبطة بالمؤسسة الدينية في تقديم معلومات أو آراء للجمهور تحت غطاء غير حقيقي.

وأشار إلى أهمية أن يظل الزي الأزهري مرتبطًا بأهل العلم والدعوة والتعليم الأزهري، بما يحافظ على مكانته وصورته أمام المواطنين.

الزي الأزهري ورمزيته الدينية

ويرتبط الزي الأزهري تاريخيًا بعلماء الأزهر وطلابه، ويحمل دلالة على العلم والوقار والاعتدال، وهو ما يجعل الدعوات لتنظيم ارتدائه مرتبطة بالحفاظ على هذه الرمزية ومنع استخدامها بشكل قد يسيء إليها.

واختتم جابر طايع حديثه بالتأكيد على أهمية وجود قواعد واضحة تنظم ارتداء الزي الأزهري، بما يحمي هوية المؤسسات الدينية ويمنع انتحال الصفة أو تضليل الجمهور.

وزارة الأوقاف قطاع الشؤون الدينية المؤسسات الأزهرية

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