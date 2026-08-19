نتنياهو: لن تتسامح مع وجود عسكري تركي في سوريا

قال رئيس وزاء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل لن تتسامح مع وجود عسكري تركي في سوريا.

أضاف نتنياهو في منشور له عبر منصة "أكس" اليوم الأربعاء، "أن إسرائيل أوضحت أنها لن تسمح بوجود عسكري تركي في سوريا، ولكن يبدو أنهم لم يسمعونا جيدا".

تابع نتنياهو "لقد أوضحنا الرسالة جلياً لا تفعلوا ذلك. يبدو أنهم لم يستوعبوا الرسالة جيداً، لذا حرصنا على أن يفهموها بشكل أفضل".

إدانة الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي

من جانبه، أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه بأشد العبارات الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مطار أبو الظهور العسكري في محافظة إدلب السورية، معتبرا هذا العدوان انتهاكا صارخا لسيادة سوريا ووحدة أراضيها، وانتهاكا جسيما للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وأكد طه - في بيان عبر الموقع الرسمي للمنظمة - ضرورة احترام وحدة وسيادة وسلامة أراضي سوريا والحفاظ على أمنها واستقرارها، مجددا وقوف المنظمة وتضامنها مع سوريا وسيادتها ووحدتها وسلامة أراضيها.

ودعا طه، المجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياته والتحرك الفوري لإيقاف الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية المتكررة.