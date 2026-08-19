قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رسميًا.. عمر الفايد ينتقل إلى فروسينوني الإيطالي حتى 2030
نور وحمامة بدير درنكة.. حقيقة فيديو «السيدة العذاراء» المتداول وتوضيح مهم حول الواقعة| خاص
نتنياهو: لن تتسامح مع وجود عسكري تركي في سوريا
شاهد الآن الأهلي ضد برشلونة.. القنوات الناقلة وتردد أون سبورت الجديد
برلماني: الاستثمار في عقول الشباب بوابة تحويل المشروعات القومية إلى معامل للابتكار
نبيل فهمي: الاعتراف بضم الجولان لا يغيّر وضعه القانوني
موجة حر جديدة تلوح في الأفق.. الأرصاد تحذر من ارتفاع الحرارة وأمواج المتوسط
وزير الخارجية: عودة الولايات المتحدة وطهران إلى التفاوض ممكنة
قرار عاجل من المحكمة ضد سائق اعتد.ى على خطيبته السابقة بالمعصرة
تحميل مناهج البكالوريا المصرية pdf عبر هذا الرابط .. خلال ساعات
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل قائد سرية وثلاثة من عناصر النخبة في حماس بغارة على الشاطئ
دعوى أمام المحكمة لوقف قبول اللاجئين بالجامعات الحكومية مع استثناء فئة معينة | تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

نتنياهو: لن تتسامح مع وجود عسكري تركي في سوريا

نتنياهو
نتنياهو
محمد على

قال رئيس وزاء  حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل لن تتسامح مع وجود عسكري تركي في سوريا.

أضاف نتنياهو في منشور له عبر منصة "أكس" اليوم الأربعاء، "أن إسرائيل أوضحت أنها لن تسمح بوجود عسكري تركي في سوريا، ولكن يبدو أنهم لم يسمعونا جيدا".

تابع نتنياهو "لقد أوضحنا الرسالة جلياً لا تفعلوا ذلك. يبدو أنهم لم يستوعبوا الرسالة جيداً، لذا حرصنا على أن يفهموها بشكل أفضل".

إدانة  الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي

من جانبه، أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه بأشد العبارات الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مطار أبو الظهور العسكري في محافظة إدلب السورية، معتبرا هذا العدوان انتهاكا صارخا لسيادة سوريا ووحدة أراضيها، وانتهاكا جسيما للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وأكد طه - في بيان عبر الموقع الرسمي للمنظمة - ضرورة احترام وحدة وسيادة وسلامة أراضي سوريا والحفاظ على أمنها واستقرارها، مجددا وقوف المنظمة وتضامنها مع سوريا وسيادتها ووحدتها وسلامة أراضيها.

ودعا طه، المجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياته والتحرك الفوري لإيقاف الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية المتكررة.

نتنياهو سوريا تركيا منظمة الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة المرحلة الثانية من التنسيق

متاحة الآن.. احصل على نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2026

تنسيق المرحلة الثالثة

8 كليات تنتظرك في تنسيق المرحلة الثالثة 2026.. وموعد التسجيل رسمياً

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية

ظهرت الآن.. نتيحة تنسيق المرحلة الثانية 2026 رسمياً علمي وأدبي

الأهلي

مباراة الأهلي وبرشلونة مجانا.. تردد القناة المفتوحة وموعد اللقاء

أسعار السجائر

حقيقة زيادة أسعار السجائر اليوم.. القوائم الرسمية المعتمدة

الذهب

الذهب طار.. ارتفاع مفاجيء في سعر المعدن الأصفر بمصر

روبرتو كارلوس

بعد زواجه من مغربية.. هل اعتنق أسطورة البرازيل الإسلام؟ كارلوس يكشف الحقيقة

مشغولات ذهبية

قفزة قوية في أسعار الذهب.. والجرام يقترب من 7300 جنيه الآن

ترشيحاتنا

طارق صالح

طارق صالح: قطعنا خطوط الإمداد البحرية بين إيران والحوثيين.. وأسلحة جديدة بالخدمة قريبا

زلزال

زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب إندونيسيا وسط استمرار الهزات الارتدادية

السفير عبدالمطلب إدريس ثابت المندوب الدائم لدولة ليبيا

السفير الليبي وقائد القوات البرية يفتتحان النصب التذكاري للجيش الليبي بمصر

بالصور

أسعار بروتون جين 2 المستعملة في مصر

بروتون جين 2
بروتون جين 2
بروتون جين 2

موجة حارة جديدة من الخميس إلى الإثنين.. تحذير عاجل من الأرصاد

حالة الطقس غدا الخميس
حالة الطقس غدا الخميس
حالة الطقس غدا الخميس

فيديو

أحمد ماهر

أحمد ماهر يكشف عن شخصيات يتمنى تقديمها على الشاشة.. خاص

بربري وريم

بعد زواجها من آخر.. بربري يفاجئ ريم برسالة غير متوقعة

هويدا الغرباوي

30 سنة زواج و4 أبناء.. أول تعليق من هويدا الغرباوي بعد انفصالها عن حسام حسن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

النائب محمد الحداد - أمين سر لجنه الطاقه بمجلس النواب

النائب محمد الحداد يكتب: قراءة في أطروحات « الطاقة».. ولماذا لا تكفي معادلة حسابية نظرية للحكم على قطاع البترول والغاز في مصر؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : صراع سرعة التفكير ورد الفعل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كده رضا».. من يملك المعلومة يملك اللعبة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرجل الصالح للزواج… كيف تصنعه التربية؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أبو فيس الأول

المزيد