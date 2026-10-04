محافظة الإسكندرية: غلق وتشميع مطعم بفروعه الـ 3 عقب رصد حالات تسمم

وجه المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، بالتعامل الفوري والحاسم مع أي مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين، حيث كثفت الأجهزة التنفيذية والرقابية بالمحافظة حملاتها على المنشآت الغذائية، بالتنسيق بين مديرية الشؤون الصحية ومديرية التموين والتجارة الداخلية والهيئة القومية لسلامة الغذاء والأحياء المعنية.

وأسفرت الحملات عن غلق وتشميع مطعم وفروعه الثلاثة بنطاق عدد من أحياء المحافظة؛ عقب رصد مخالفات لاشتراطات الصحة وسلامة الغذاء، شملت تدني مستوى النظافة في بعض المواقع، وانتشار الحشرات بمناطق تجهيز وتداول الأغذية، وعدم الالتزام بضوابط الحفظ والتداول، ووسائل الحماية الشخصية للعاملين، فضلًا عن تهالك بعض الأدوات والمعدات.

كما تم سحب العينات اللازمة وإرسالها إلى المعامل المختصة لإجراء الفحوصات والتحاليل، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المرصودة.

وجاء التحرك الرقابي؛ بالتوازي مع متابعة البلاغات الواردة بشأن حالات اشتباه في تسمم غذائي، حيث تم على الفور تشكيل لجنة من مديرية الشؤون الصحية برئاسة الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، تضم فرق الطب الوقائي ومراقبة الأغذية، لمتابعة الموقف وإجراء أعمال التقصي والفحص وسحب العينات واتخاذ كافة الإجراءات الصحية والوقائية اللازمة.

وفيما يتعلق بالحالة الصحية، شهدت الحالات تحسنًا، وغادر عدد منها المستشفيات عقب تلقي الرعاية اللازمة، فيما تتمتع الحالات المتبقية بصحة جيدة، وتخضع للملاحظة الطبية حتى تمام التعافي.

وفي السياق ذاته، تواصل مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المهندس جمال عمار، وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، بالتعاون مع الجهات المعنية، تكثيف أعمال الرقابة والتفتيش على المنشآت الغذائية، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات المقررة وسلامة المنتجات المتداولة.

وأكد المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، أن صحة وسلامة المواطنين تأتي في مقدمة أولويات المحافظة، مشددًا على عدم التهاون مع أي مخالفات من شأنها التأثير على الصحة العامة، وموجهًا باستمرار الحملات الرقابية المفاجئة على المطاعم والمنشآت الغذائية بجميع أحياء المحافظة، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال أي مخالفات يتم رصدها.

وتؤكد محافظة الإسكندرية أن أعمال التقصي والفحوصات والتحاليل المعملية لا تزال مستمرة؛ للوقوف بصورة دقيقة على أسباب حالات الاشتباه ومصدرها، على أن يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في ضوء النتائج النهائية، مع استمرار متابعة الموقف الصحي والرقابي وإعلان أي مستجدات رسميًا.