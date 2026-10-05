فتح متاحف عسكرية مجانا في مصر حتى 6 أكتوبر .. خريطة الأماكن

قرّرت القوات المسلحة فتح 4 متاحف ومزارات عسكرية مجانًا أمام الجمهور خلال الفترة من 3 إلى 6 أكتوبر الجاري، احتفالًا بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، وتشمل بانوراما حرب أكتوبر، والمتحف الحربي القومي بالقلعة، ومتحف الزعيم جمال عبد الناصر، ومتحف العلمين الحربي.

ويأتي القرار في إطار حرص القوات المسلحة على نشر الوعي والثقافة العسكرية والوطنية، وتعريف الجمهور بأمجاد وبطولات أبناء مصر وتضحياتهم فداءً للوطن، بالتزامن مع احتفالات مصر بذكرى انتصارات حرب أكتوبر عام 1973.

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وفي سياق متصل، تقررت إجازة ذكرى انتصارات أكتوبر للعاملين في عدد من قطاعات الدولة يوم الخميس الموافق 8 أكتوبر، بدلًا من الثلاثاء 6 أكتوبر، وفقًا لما ورد في النص بشأن قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بما يتيح للعاملين والطلاب الاستفادة من عطلة متصلة تشمل يومي الجمعة والسبت باعتبارهما إجازة أسبوعية من العمل.

ما المتاحف والمزارات العسكرية المفتوحة مجانًا حتى 6 أكتوبر؟

تشمل قائمة المتاحف والمزارات العسكرية التي تستقبل الجمهور مجانًا خلال الفترة من 3 إلى 6 أكتوبر الجاري أربعة مواقع، هي بانوراما حرب أكتوبر، والمتحف الحربي القومي بالقلعة، ومتحف الزعيم جمال عبد الناصر، ومتحف العلمين الحربي.

ويتيح فتح هذه المواقع أمام الجمهور فرصة للتعرف على جوانب من التاريخ العسكري المصري وما يرتبط به من أحداث وبطولات وطنية، في إطار الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

ويأتي فتح المتاحف والمزارات العسكرية مجانًا ضمن جهود القوات المسلحة لنشر الثقافة العسكرية والوطنية، وتعريف المواطنين بتضحيات أبناء مصر في سبيل عزة الوطن وصون قدسيته، مع إتاحة الفرصة أمام الجمهور لزيارة المواقع المحددة خلال فترة الاحتفالات.

ما موعد فتح المتاحف العسكرية مجانًا للجمهور؟

من المقرر أن يستمر فتح المتاحف والمزارات العسكرية المحددة مجانًا خلال الفترة من 3 إلى 6 أكتوبر الجاري، وفقًا للتفاصيل الواردة في الإعلان.

وتضم القائمة بانوراما حرب أكتوبر، والمتحف الحربي القومي بالقلعة، ومتحف الزعيم جمال عبد الناصر، ومتحف العلمين الحربي، وهي المواقع الأربعة التي يشملها القرار.

ويرتبط الموعد باحتفالات مصر بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر، بما يتيح للجمهور التعرف على التاريخ العسكري والوطني من خلال زيارة هذه المتاحف والمزارات خلال الأيام المحددة.

لماذا تفتح القوات المسلحة المتاحف العسكرية مجانًا؟

يستهدف القرار نشر الوعي والثقافة العسكرية والوطنية، وتعريف المواطنين بأمجاد وبطولات أبناء مصر وما قدموه من تضحيات فداءً للوطن.

كما تأتي هذه الخطوة في إطار الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، التي تمثل مناسبة وطنية مرتبطة بتاريخ القوات المسلحة المصرية وما حققه أبناؤها من بطولات وتضحيات دفاعًا عن البلاد.

ويمثل فتح المتاحف والمزارات العسكرية أمام الجمهور إحدى الوسائل المتاحة للتعريف بالتاريخ العسكري المصري، وإتاحة الفرصة للزائرين للاطلاع على ما تعرضه المواقع المحددة في أجواء الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية.

متى تكون إجازة 6 أكتوبر الرسمية في مصر عام 2026؟

وفقًا للنص، حدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يوم الخميس الموافق 8 أكتوبر إجازة رسمية بمناسبة الاحتفال بانتصارات أكتوبر، بدلًا من الثلاثاء 6 أكتوبر.

ويشمل القرار العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، إلى جانب شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك في إطار تنظيم مواعيد الإجازات الرسمية خلال العام.

ويأتي ترحيل الإجازة إلى يوم الخميس ضمن الترتيبات الخاصة بعطلة ذكرى انتصارات أكتوبر، مع بقاء المناسبة مرتبطة بذكرى السادس من أكتوبر، التي تحل هذا العام في الذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات عام 1973.

هل يحصل الموظفون على 3 أيام إجازة متتالية؟

بحسب النص، يؤدي ترحيل إجازة 6 أكتوبر إلى يوم الخميس الموافق 8 أكتوبر إلى حصول الموظفين والعاملين في قطاعات الدولة العامة والخاصة على 3 أيام متتالية من الإجازة، تشمل يوم الخميس بمناسبة عيد القوات المسلحة، ويومي الجمعة والسبت باعتبارهما الإجازة الأسبوعية من العمل.

ويعني ذلك أن العطلة المشار إليها تجمع بين يوم الإجازة المقرر بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر والإجازة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، وفقًا لما ورد في النص.

ويُنصح العاملون بمراجعة القرارات والتعليمات الصادرة عن جهات عملهم للتأكد من نطاق تطبيق الإجازة وترتيبات العمل الخاصة بكل جهة، ولا سيما في القطاعات التي تستلزم طبيعة عملها استمرار تقديم الخدمات.

هل إجازة 6 أكتوبر مدفوعة الأجر؟ وما حقوق العامل إذا عمل خلالها؟

أكد النص أن إجازة 6 أكتوبر مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، إلى جانب شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

كما أشار إلى أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل خلال هذه الأيام إذا اقتضت الضرورة، على أن يستحق العامل في هذه الحالة مثلي الأجر عن اليوم، أي أجر اليوم العادي مضافًا إليه أجر إضافي مساوٍ له.

ويستهدف هذا التنظيم توضيح حقوق العاملين في الجهات المشمولة بالقرار عند الاستفادة من الإجازة الرسمية، مع الإشارة إلى الحالات التي تتطلب فيها طبيعة العمل استمرار أداء المهام خلال يوم العطلة.

هل المدارس والجامعات إجازة يوم الخميس 8 أكتوبر؟

وفقًا للنص، يشمل قرار الإجازة المدارس في جميع محافظات الجمهورية، حيث تقررت إجازة يوم الخميس الموافق 8 أكتوبر بمناسبة الاحتفال بذكرى عيد القوات المسلحة وانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

كما يشمل القرار الطلاب الدارسين في الجامعات والعاملين بها، إلى جانب الدارسين في المعاهد الحكومية، إذ يحصلون على إجازة رسمية يوم الخميس 8 أكتوبر بمناسبة ذكرى انتصارات حرب أكتوبر 1973.

وبذلك يتناول النص ترتيبات الإجازة بالنسبة إلى العاملين في الجهات الحكومية والقطاعات المشار إليها، إلى جانب المدارس والجامعات والمعاهد الحكومية، بالتزامن مع احتفالات مصر بذكرى انتصارات أكتوبر.

ما أبرز المعلومات عن احتفالات أكتوبر والإجازة الرسمية؟

تتمثل أبرز المعلومات الواردة في القرار في فتح أربعة متاحف ومزارات عسكرية مجانًا للجمهور خلال الفترة من 3 إلى 6 أكتوبر، احتفالًا بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، إلى جانب تحديد يوم الخميس الموافق 8 أكتوبر موعدًا للإجازة الرسمية بدلًا من الثلاثاء 6 أكتوبر.

وتشمل المواقع المفتوحة مجانًا بانوراما حرب أكتوبر، والمتحف الحربي القومي بالقلعة، ومتحف الزعيم جمال عبد الناصر، ومتحف العلمين الحربي، بينما تشمل الإجازة المشار إليها العاملين في الجهات الحكومية المحددة والمدارس والجامعات والمعاهد الحكومية.

وتؤكد هذه الترتيبات ارتباط الاحتفالات بذكرى انتصارات أكتوبر بالتعريف بالتاريخ العسكري المصري، إلى جانب تنظيم الإجازة الرسمية للعاملين والطلاب وفقًا للتفاصيل الواردة في النص.