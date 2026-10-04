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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أمطار ورعد وشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس غدا وتحذيرات شديدة

الطقس في مصر
الطقس في مصر
نورهان خفاجي

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل الظواهر الجوية وحالة الطقس المتوقعة ليوم الإثنين الموافق 05 أكتوبر 2026، حيث يسود طقس خريفي مائل للحرارة نهاراً على السواحل الشمالية مائل للحرارة إلى حار على الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، فيما يظل شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

حالة الطقس غدا في مصر

وأوضحت الهيئة أن حالة الطقس ليلاً ستكون معتدلة الحرارة في أول الليل، مائلة للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر على كافة الأنحاء.   

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من مجموعة ظواهر جوية تشهدها البلاد خلال خلال الطقس غدا، حيث تتكون في الصباح الباكر (من الساعة 4 إلى 8 صباحاً) على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء.

وتتواجد خلال الطقس غدا، فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحياناً بنسبة حدوث تصل إلى 40% تقريباً على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية وشمال الوجه البحري، وقد تغزر أحياناً على بعض المناطق خاصة من (السلوم - مطروح) على فترات متقطعة.

أمطار رعدية وشبورة 

فيما تتهيأ فرص ضعيفة جداً لسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 20% تقريباً على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحري ومدن القناة، وقد تمتد إلى مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى ووسط الصعيد على فترات متقطعة.

بحسب هيئة الأرصاد، فإنه متوقع أن تنشط الرياح وتتراوح سرعتها بين (30 إلى 40 كم/س) على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر وجنوب البلاد، مما يعمل على تلطيف الأجواء في الظل وفي فترات الليل، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية وصحراء مطروح على فترات متقطعة.

دعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة ومتابعة التحديثات الدورية.   

درجات الحرارة غدا في مصر

وحول درجات الحرارة المتوقعة خلال الطقس غدا الإثنين (العظمى والصغرى)، بمختلف الأنحاء تكون كالتالي:

  • القاهرة الكبرى: العظمى 29 درجة، والصغرى 19 درجة.   الوجه البحري: العظمى 28 درجة، والصغرى 19 درجة.  
  •  السواحل الشمالية الغربية: العظمى 25 درجة، والصغرى 20 درجة.   
  • السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 28 درجة، والصغرى 21 درجة.  
  •  شمال الصعيد: العظمى 30 درجة، والصغرى 18 درجة. 
  •   جنوب الصعيد: العظمى 36 درجة، والصغرى 25 درجة.  
الطقس الطقس غدا درجات الحرارة درجات الحرارة غدا

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