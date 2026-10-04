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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

حالة الطقس لمدة 5 أيام.. الأرصاد تعلن سقوط أمطار خلال ساعات

حالة الطقس غدا
حالة الطقس غدا
رشا عوني

تحذر هيئة الأرصاد الجوية من حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، حيث نشهد تقلبات جوية واضحة في فصل الخريف وبداية سقوط الأمطار على أنحاء متفرقة، بالتزامن مع اقتراب شتاء2026 خلال الأسابيع المقبلة.

منخفض جوي وأمطار

كما أعلنت الأرصاد أن البلاد تتأثر بمنخفض جوي بالتزامن مع بداية فصل الخريف، ما يؤدي إلى انخفاض قيم درجات الحرارة وارتفاع فرص سقوط الأمطار على عدد من المناطق.

وأوضحت الأرصاد الجوية، وفقًا لآخر صور الأقمار الصناعية، استمرار فرص سقوط الأمطار على بعض المناطق، مع تدفق السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.

حالة الطقس اليوم الإثنين في مصر| انخفاض الحرارة صباحا واعتدال نهارا - بوابة الأهرام بيزنس

حالة الطقس من الأثنين إلى السبت المقبل

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل التوقعات الجوية لمدة 5 أيام في مصر، بداية من غد الاثنين 5 أكتوبر وحتى الجمعة 9 أكتوبر، إذ يسود طقس خريفي مائل للحرارة نهارًا على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وتكون الأجواء معتدلة خلال أول الليل، وتميل إلى البرودة في آخره وفي الصباح الباكر، مع استمرار فرص ظهور الشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

حالة الطقس غداً الأثنين 

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار الأجواء الخريفية خلال الفترة من غد  الاثنين حتى السبت المقبل مع طقس مائل للحرارة نهارًا على السواحل الشمالية، ومائل للحرارة إلى حار على الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد. 

ويسود اعتدال في درجات الحرارة أول الليل، وميل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر، مع فرص لسقوط أمطار على مناطق متفرقة ونشاط للرياح.

حالة الطقس غدًا الاثنين 3 أغسطس 2026.. انخفاض طفيف في درجات الحرارة

درجة حرارة الطقس غدا

وعن درجة حرارة الطقس غدا، فإنها تتراوح درجات الحرارة خلال ساعات النهار بين 29 و30 درجة مئوية على أغلب المناطق، بينما تنخفض ليلًا إلى نحو 19 درجة، وسط أجواء معتدلة في أول ساعات الليل تميل إلى البرودة خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر.

وتسجل درجة الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري نحو 29 درجة، والسواحل الشمالية 25 درجة، وشمال الصعيد 30 درجة، بينما تصل إلى 36 درجة على جنوب الصعيد.

الأرصاد» تكشف حالة الطقس غدا الاثنين.. أجواء لطيفة - الوطن

أمطار خفيفة ومتوسطة غداً

وقالت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن طقس غد يشهد فرصًا لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، ورعدية أحيانًا، على مناطق متفرقة من محافظات السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية وشمال الوجه البحري، قد تغزر أحيانًا بنسبة حدوث  40% على بعض المناطق، خاصة مناطق السلوم ومطروح، وعلى فترات متقطعة.

وأضافت أن هناك فرصًا ضعيفة جدًا لسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث  20% على مناطق متفرقة من محافظات السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحري ومدن القناة، وقد تمتد إلى مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى ووسط الصعيد على فترات متقطعة خلال الليل.

 

أجواء خريفية باردة لمدة 5 أيام

وأوضحت شاكر أن الأجواء الخريفية تستمر خلال الفترة من الثلاثاء 6 وحتى السبت 10 أكتوبر، مع طقس مائل للحرارة نهارًا على السواحل الشمالية، ومائل للحرارة إلى حار على الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد. وتستمر فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة أحيانًا يومي الثلاثاء 6 والأربعاء 7 أكتوبر على مناطق من محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة، إلى جانب شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق ونشاط للرياح أحيانًا.

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